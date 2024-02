Con questa powebank ci caricate anche il notebook! (-15%)

Il caricatore portatile Omars è il perfetto compagno di viaggio per chi è sempre in movimento. Pensato per chi non vuole mai trovarsi senza batteria, questo power bank garantisce una capacità enorme di 24000mAh con una uscita CA di 90W, un ingresso/uscita USB-C PD di 18W, e due porte di uscita USB-A, ed è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, compresi laptop, MacBook, iPad, iPhone e molto altro. Oggi la potete acquistare in offerta su Amazon con uno sconto del 15% che fa scendere il prezzo a 76,49€.

Caricatore portatil Omars da 24000mAh/88Wh, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete viaggiatori incalliti o amanti delle avventure all'aria aperta, ma non potete fare a meno di rimanere connessi o avere i vostri dispositivi sempre carichi, il caricatore portatile Omars da 24000mAh diventa un must-have nel vostro zaino. Con la sua uscita CA 90W, capace di ricaricare laptop, MacBook, e piccoli elettrodomestici, e le sue porte USB versatili, questo power bank soddisfa le esigenze di chi richiede elevate prestazioni di ricarica in movimento. Per chi lavora in remoto o necessita di energia affidabile per le proprie attrezzature durante lunghe sessioni all'aperto, questo dispositivo diventa un affidabile compagno di viaggio, garantendo fino a 5,5 ricariche per un MacBook Air M1. Inoltre, con una ricarica completa in soli 6 ore, vi assicurerà di trascorrere meno tempo in attesa e più tempo a godervi le vostre avventure, riducendo così l'ansia da batteria scarica.

Gli appassionati di tecnologia alla ricerca di una soluzione di ricarica sicura e affidabile troveranno nell'Omars una risposta adatta. La presenza di multiple certificazioni, insieme a un intelligente sistema IC che protegge da sopra e sotto tensioni, rende questo caricatore una scelta sicura per proteggere i vostri preziosi dispositivi da eventuali danni. Con una garanzia di un anno e un solido supporto tecnico, è consigliato a tutti coloro che cercano una soluzione di ricarica portatile di alta qualità per i loro dispositivi elettronici, senza compromettere su sicurezza e prestazioni.

Considerando le sue caratteristiche di ricarica rapida, la grande capacità e la versatilità delle porte, il caricatore portatile di Omars rappresenta una soluzione ottimale per mantenere i vostri dispositivi carichi in viaggio o durante il campeggio. A un prezzo di 76,49€, rispetto al prezzo originale di 89,99€, offre un valore eccellente per chiunque abbia bisogno di energia in movimento.

