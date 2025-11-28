Il Pulsar Gaming Gears X2A medio wireless è in offerta su Amazon a 59,95€ invece di 119,90€, con uno sconto del 50%. Questo mouse gaming ambidestro vanta il sensore PixArt PAW3395 con 26.000 DPI e un'autonomia fino a 100 ore. Approfittate dello sconto del 50% per portarlo a casa a soli 59,95€, perfetto per chi cerca prestazioni professionali e versatilità d'uso.

Pulsar X2A, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Pulsar Gaming Gears X2A è il mouse wireless ideale per i giocatori competitivi che cercano prestazioni professionali senza compromessi. Grazie al sensore PixArt PAW3395 con tecnologia Motion-Sync, questo dispositivo offre una precisione millimetrica fino a 26.000 DPI e una velocità di risposta di 1ms, caratteristiche essenziali per chi gioca a FPS, MOBA o qualsiasi titolo dove ogni millisecondo conta. Il design ambidestro con coperture laterali personalizzabili lo rende perfetto sia per destrorsi che mancini, permettendovi di configurare i pulsanti secondo le vostre esigenze specifiche e garantendo un comfort ottimale durante le lunghe sessioni di gioco.

Con uno sconto del 50% che porta il prezzo da 119,90€ a soli 59,95€, questa è un'opportunità eccezionale per chi desidera entrare nel mondo del gaming professionale o aggiornare la propria postazione. L'autonomia di 100 ore di utilizzo continuativo elimina l'ansia da batteria scarica nei momenti cruciali, mentre il microcontrollore Nordic garantisce un'efficienza energetica superiore e letture accurate dello stato della batteria. Se siete alla ricerca di un mouse che combini tecnologia avanzata, versatilità e affidabilità senza svuotare il portafoglio, il Pulsar X2A rappresenta la scelta perfetta per elevare le vostre performance di gioco.

