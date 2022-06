Il 15 giugno scorso, QNAP ha presentato un nuovo switch intelligente denominato ADRA NDR e destinato all’uso nelle rete di aziende medie e piccole con lo scopo di proteggerle da possibili attacchi esterni.

L’azienda, nota principalmente per la produzione di sistemi NAS, già da tempo si sta focalizzando su ricerca e sviluppo, al fine di estendere la propria operatività nell’ambito della gestione reti e, in generale, di servizi informatici mirati anche alla sicurezza. Infatti, da uno studio condotto da QNAP, sono emersi dati abbastanza significativi circa lo stato attuale della cybersicurezza, con oltre la metà delle organizzazioni intervistate che ha dichiarato di non intervenire ulteriormente dopo aver subito un attacco.

Partendo da questi presupposti, l’azienda ha sviluppato un nuovo prodotto, ovvero uno switch NDR intelligente denominato ADRA. Definito da QNAP uno “Smart Edge Switch” con funzioni di sicurezza integrata, ADRA effettua operazioni di rilevamento sulla rete (NDR, ovvero Network Detection & Response), intervenendo nel caso in cui siano individuate delle minacce.

QNAP ADRA - Fonte: QNAP

E dato che i dispositivi NAS sono spesso la vittima privilegiata negli attacchi, ad esempio di tipo ransomware, ADRA interviene “intrappolando” l’hacker, camuffando lo switch come se fosse proprio un’unità NAS contenente dati interessanti. In questo modo, ADRA isola i file sospetti in quarantena e neutralizza l’attacco.

L’azienda ha precisato che ADRA non è pensato per sostituire i firewall e i sistemi atti a rimuovere i malware, o gli antivirus, ma è a tutti gli effetti un elemento che si integra a questi per la protezione delle reti aziendali. Infatti, QNAP suggerisce di inserire ADRA in un piano di sicurezza più ampio che preveda, tra gli altri, piani di backup 3-2-1, l’implementazione di password efficaci e una segmentazione della rete con regole dedicate.

Il vantaggio di ADRA, comunque, è che. in quanto switch, può essere installato e configurato nella rete di destinazione senza la necessità di interventi sull’infrastruttura, con un notevole risparmio economico per l’azienda che deciderà di adottare la soluzione.

ADRA è già disponibile, e per maggiori informazioni è possibile consultare il sito ufficiale QNAP.