Questa CPU 1-bit può fare solo 3 cose, ma è andata a ruba

La giapponese Switch Science ha recentemente lanciato un prodotto innovativo che sfida l'essenza stessa del progresso informatico. Il kit di assemblaggio per CPU a 1 bit, progettato da Naoto64, ha preso d'assalto la scena dell'informatica fai-da-te, rivendicando con orgoglio il suo posto come "uno dei computer a basse prestazioni di prima classe al mondo".

Nonostante la natura apparentemente paradossale della commercializzazione di un "computer a bassissime prestazioni", PC Watch riporta che il kit fai-da-te progettato da Naoto64 è andato rapidamente esaurito, lasciando gli appassionati desiderosi di esplorare le capacità uniche di questo dispositivo non convenzionale.

A prima vista, le specifiche di questo kit di assemblaggio per CPU a 1 bit potrebbero far storcere il naso a chi è abituato alla corsa ai processori più veloci e alle capacità di calcolo avanzate. Funzionando ad appena 1Hz, con una larghezza di bus di 1 bit, uno spazio di indirizzi di 2 bit e una capacità ROM di 4 bit, è chiaro che si tratta di un computer progettato per un tipo diverso di esperienza di calcolo.

Ciò che distingue questo kit è la sua attrattiva per i maker e gli amanti del fai-da-te, che amano lavorare con vincoli estremi, sia che si tratti di dimensioni fisiche, temperature o risorse di sistema.

Il cuore della CPU a 1 bit risiede nel suo set di istruzioni limitato, con solo le istruzioni 'ADD' e 'JMP' e una singola operazione aritmetica, 'XOR'. La programmazione di questo dispositivo richiede un allontanamento dai metodi convenzionali, in quanto gli utenti impostano le posizioni dei quattro interruttori DIP della ROM invece di utilizzare una tastiera o un mouse.

La CPU a 1 bit di Naoto64, quando è completamente assemblata, mostra le sue capacità eseguendo solo tre azioni: far lampeggiare un LED, accendere il LED e spegnerlo. È molto lontano dall'esecuzione di giochi ad alta intensità di risorse come Crysis o DOOM, ma è proprio questo il punto: abbracciare i vincoli e spingersi all'estremo all'interno di tali limiti.

Per chi è curioso di conoscere il processo di assemblaggio, Switch Science offre il kit come set di componenti in una confezione ordinata, al modico prezzo di 2.500 yen in Giappone (circa 16 euro). Il pacchetto comprende circa 50 componenti, un circuito stampato non popolato e istruzioni stampate, il che lo rende un'opzione accessibile e interessante per gli appassionati con abilità di saldatura.