Questo mini PC con Ryzen 7 è in sconto di oltre 100€! AFFARE DI NATALE

Se vi trovate nella necessità di ottimizzare lo spazio sulla scrivania senza rinunciare al vostro monitor in vista di un possibile passaggio a un computer portatile, prendetevi un momento per valutare questa eccellente offerta su un interessantissimo mini PC. Questo modello non solo vi consentirà di mantenere l'utilizzo del vostro monitor di riferimento, ma ha anche la capacità di sostituire la maggior parte dei PC desktop senza compromettere le prestazioni. Attualmente, su Amazon, è possibile applicare un coupon di 110,00€, consentendovi di acquistarlo a soli 339,99€. Questo è un prezzo molto conveniente, specialmente considerando che è dotato di un Ryzen 7 5700U, un SSD M.2 2280 e 16GB di RAM.

ACEMAGICIAN AM06PRO, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di sistema operativo Windows 11 Pro, questo mini PC è consigliato per chi lavora in settori come l'ufficio e, in generale, per chi necessita di ottimizzare lo spazio sulla scrivania. Come detto, può valutarlo anche chi finora ha usato un PC desktop perché le sue prestazioni sono garantite da un'ottima CPU AMD, capace di gestire software come PS, CAD e ArcGIS. E perché no, anche l'esecuzione di giochi arcade come LOL e CSGO

L'ampia capacità di archiviazione interna da 512GB, espandibile fino a 2TB, consentirà di archiviare e gestire grandi quantità di dati senza problemi di rallentamento o di spazio, rendendolo ancora una volta una valida alternativa a PC desktop o portatili. Come se non bastasse, dispone di varie porte, tra cui HDMI e Type-C, oltre al Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2 per una connettività subito pronta con la rete e con vari dispositivi.

In sintesi, a 339,99€ è davvero un ottimo mini PC, dal momento che scendendo ancora di prezzo si trovano soluzioni decisamente meno prestazionali che non giustificano il risparmio. Salvo cambiamenti all'ultimo istante, il coupon sarò disponibile fino a domani 13 dicembre, pertanto approfittatene per passare a un PC compatto ma potente a un prezzo irrisorio.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!