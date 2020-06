Corsair a100 è il PC gaming compatto che vi farà girare la testa

Corsair ha presentato One a100, il primo PC gaming della gamma One equipaggiato con processori AMD Ryzen. Il nuovo desktop integra le più veloci CPU AMD Ryzen della serie 3000 (Matisse), Corsair ha infatti optato per i modelli AMD Ryzen 9 3900X e Ryzen 9 3950X.

Ryzen 9 3900X vanta 12 core/24 thread, una frequenza base di 3,8GHz e una massima di 4,6GHz. Il Ryzen 9 3950X è il top di gamma nel segmento consumer e include 16 core/32 thread, un clock base di 3,5GHz e uno massimo di 4,7GHz. I due processori a 7nm implementano il supporto nativo per l’interfaccia PCIe 4.0 e supportano ufficialmente moduli RAM DDR4 da 3200MHz.

Image credit: Corsair

Corsair One a100 è un PC compatto, misura 200 x 172,5 x 380 mm e monta una scheda madre Mini-ITX X570 di cui non conosciamo ancora il produttore. Essendo un prodotto a marchio Corsair, il PC da gioco include i prodotti dell’azienda, laddove possibile. Il modello dotato di Ryzen 9 3950X è abbinato a una velocissima scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2080 Ti, un SSD Corsair Force MP600 da 1TB e un disco rigido da 2,5 pollici e 5400 giri/min anch’esso da 1TB.

Al contrario, il modello equipaggiato con il Ryzen 9 3900X consente di scegliere tra una Nvidia GeForce RTX 2080 Super o una GeForce RTX 2080 Ti e tra un SSD Corsair Force MP600 da 500GB o 1TB, mentre il disco rigido è lo stesso modello da 2,5 pollici e 1TB della variante di cui sopra. Indipendentemente dalla configurazione, il prodotto è dotato di un impianto di raffreddamento a liquido per tenere a bada il processore Ryzen e la scheda grafica Nvidia. Tutte le configurazioni includono anche 32GB (2x 16GB) di memoria Corsair Vengeance LPX DDR4-3200.

Le altre specifiche del PC da gioco includono un alimentatore Corsair SF600 certificato 80 Plus Gold, una porta Ethernet Gigabit, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0. Il pannello frontale del case offre due porte USB 3.1 Gen 1, un jack combinato da 3,5mm per cuffie e microfoni e una porta HDMI 2.0a. Il pannello posteriore del case ospita tre porte USB 3.2 Gen 2 Tipo-A, una USB 3.2 Gen 2 Tipo-C, quattro USB 3.1 Gen 1, tre jack audio da 3,5mm e tre uscite DisplayPort.

Il Corsair One a100 equipaggiato con il processore Ryzen 9 3950X costa ben 4620 euro, mentre le varianti con Ryzen 9 3900X e GeForce RTX 2080 Super/GeForce RTX 2080 Ti costano rispettivamente 3440 euro e 4260 euro. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale.