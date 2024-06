Questo ripetitore Wi-Fi TP-Link costa meno di 30€: che AFFARE!

Se siete alla ricerca di un metodo efficace per potenziare la copertura del segnale Wi-Fi nella vostra abitazione o ufficio senza spendere una fortuna, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa offerta presente su Amazon. Il ripetitore Wi-Fi TP-Link RE330 è disponibile a soli 29,99€ invece di 34,99€, con uno sconto del 14%, il quale vi permetterà di espandere il segnale Wi-Fi con facilità e con meno di 30€!

Ripetitore Wi-Fi TP-Link RE330, chi dovrebbe acquistarlo?

TP-Link RE330 è la soluzione ideale per coloro che stanno cercando un metodo efficace per espandere il proprio segnale Wi-Fi domestico o in ufficio, migliorando la copertura dove scarseggia o raggiungendo i cosiddetti punti "morti". Grazie a questo ripetitore è infatti possibile aumentare la il segnale fino a 120 metri quadrati! Con le sue specifiche, risulta perfetto per coloro che hanno connessioni fino a un Gigabit, dato che con il Dual-band offre 300 Mbps a 2,4 GHz e 867 Mbps a 5 GHz, rendendo possibile lavorare, guardare video in streaming o addirittura giocare online in luoghi dove la connessione scarseggia.

L'installazione è ben spiegata nel manuale all'interno: è sufficiente utilizzare il tasto WPS per la configurazione rapida, con l'indicatore LED che vi aiuterà a trovare il punto migliore per posizionare il ripetitore. Utilizzando l'app esclusiva Tether sarà poi possibile gestire la rete direttamente dal proprio smartphone (iOS e Android), personalizzando le impostazioni.

Troviamo inoltre l'innovativa tecnologia OneMesh, la quale permette invece di unificare il segnale per evitare interruzioni della connessione. La compagnia non ha lasciato nulla al caso, e non manca infatti la possibilità di collegare con un cavo Ethernet il ripetitore a una presa, dettaglio che aumenta ulteriormente la versatilità del prodotto.

Attualmente disponibile a soli 29,99€, TP-Link RE330 è una soluzione eccezionale per migliorare la copertura e la velocità della propria rete. Grazie alla sua facilità di installazione, e alla possibilità di amplificare il segnale fino a circa 867 Mbps in 5G, il dispositivo si rivela perfetto per praticamente tutti gli utenti, visto che permette di risolvere moltissimi problemi legati al Wi-Fi pur presentandosi a un prezzo competitivo e accessibile.

Vedi offerta su Amazon