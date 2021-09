Questo SSD di Kingston è grande quanto una chiavetta USB

Nel corso degli anni tutto il mondo dell’hardware per PC e smartphone ha abbinato una ricerca estrema delle prestazioni a quella della riduzione delle dimensioni dei prodotti, impegnando al massimo tutti i produttori nella ricerca e sviluppo di oggetti sempre più performanti ma allo stesso tempo piccoli e leggeri. Testimonianza di tutto ciò è sicuramente l’evoluzione delle varie periferiche di storage: fino a qualche anno fa era a malapena possibile avere con sé una chiavetta USB da pochi GB per poter avere sempre a portata di mano i documenti ed i file necessari, mentre per poter usufruire di uno spazio di archiviazione più ampio era necessario avere ad esempio un Hard Disk esterno, che risultava spesso essere ingombrante e fragile.

Già negli ultimi tempi, l’avvento degli standard di connessione ad alta velocità come l’USB 3 ha dato uno scossone nel mondo delle periferiche di archiviazione esterna, che adesso annoverano tra le loro fila anche gli SSD sia da 2.5 pollici sia nel formato M.2. A dare un ulteriore scossone al mercato ci ha pensato Kingston, con il suo nuovo XS 2000. Questo nuovo SSD da ben 2 TB fa della compattezza il suo maggior punto di forza, visto che le dimensioni superano di poco quelle di una tradizionale chiavetta USB.

Credit: Kingston

Il dispositivo misura infatti 7 x 3,3 x 1,4 centimetri con un peso inferiore ai 30 grammi e con una scocca esterna realizzata in metallo. Degna di nota sicuramente la certificazione IP554 che garantisce una resistenza del dispositivo ad acqua e polvere con temperatura d’esercizio compresa tra 0°C e 40°C, mentre i dati archiviati non si danneggiano finché l’SSD rimane in un ambiente la cui temperatura è compresa tra -20°C e 85°C. A completare il tutto ci pensa la connettività USB 3.2 Gen 2×2, in grado di raggiungere velocità in lettura e scrittura fino a 2000 MB/s, rendendo questa unità molto versatile e adatta a qualsiasi uso compresi anche quelli che richiedono alte prestazioni.

Credit: Kingston

Il drive si connette tramite un connettore USB-C standard, con la possibilità di essere collegato quindi non solo ad un PC, ma anche a dispositivi Android e iOS. Kingston XS 2000 funziona con tutti i computer con Windows 8.1 e Windows 10, macOS a partire dalla versione 10.14, Linux dalla versione kernel 2.6 e Chrome OS. Il dispositivo è in vendita attualmente solamente sul sito ufficiale Kingston, con la possibilità di acquistare le versioni da 500 GB, 1 TB e 2 TB. Tutte le versioni godono di una garanzia di cinque anni con supporto tecnico gratuito.