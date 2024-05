Questo sito vi dice come girano i giochi sui portatili Windows con processori Arm

Sei tentato di passare a un portatile con processore Arm ma hai paura di perdere l'accesso ai tuoi giochi preferiti? Niente paura. WorksonWoa è un sito web creato appositamente per verificare se i tuoi giochi funzionano su PC Windows con processore Arm.

Durante l'evento di maggio, Windows si è concentrata principalmente sull'introduzione dei PC Copilot+, ma ha anche mostrato i suoi dispositivi Windows-on-Arm. Proprio a maggio, Adobe ha confermato che alcune delle sue app utilizzeranno l'hardware Arm a partire da giugno, dichiarazione che conferma le intenzioni di Microsoft rispetto all'imminente lancio dei suoi prodotti Windows-on-Arm.

Gli utenti possono cercare un gioco, vedere le sue prestazioni su ARM e persino inviare i propri risultati al sito gestito dalla comunità.

Come riportato da Windows Central, Microsoft ha presentato il sito web WorksonWoa durante il suo evento Build. Sebbene l'azienda approvi il sito, esso è in realtà gestito dalla comunità e supportato da Linaro, un'azienda che aiuta le persone ad adottare soluzioni basate su Arm. Al suo interno puoi cercare il nome di un gioco e ottenere risposte da persone che hanno provato a eseguire il gioco su un PC Windows con Arm.

Ogni gioco riceve una delle quattro valutazioni che vanno da "Perfetto" a "Ingiocabile". Se un gioco funziona su Arm, il tester elencherà il framerate raggiunto, il chip utilizzato e la data in cui è stato eseguito il test. E se possiedi un processore Arm, prova alcuni dei tuoi giochi e invia i tuoi risultati a WorksonWoa.

Questo sito sarà di grande aiuto nelle prime fasi successive al lancio dei portatili Window con processori Arm, in quanto consentirà a molti giocatori di acquistarli senza problemi di compatibilità con i giochi presenti nella loro libreria. Inoltre, in generale, le CPU basate su Arm hanno un consumo della batteria inferiore rispetto ad altri processori (vedi portatili Apple), quindi si prestano molto bene anche per attività al di fuori del gaming.