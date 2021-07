Radeon RX 6600 XT, nuovi indizi indicano il periodo di uscita

Secondo gli YouTuber Coreteks e Moore’s Law is Dead, che cita un leaker “Kepler”, AMD sarebbe pronta a lanciare la sua scheda grafica Radeon RX 6600 XT. Sarà lanciata ad agosto, sempre quanto affermano i due content creator, a un prezzo consigliato di 399 dollari.

Come riporta anche Videocardz, sebbene nessuna delle fonti sia sicura che questo sia il prezzo finale, è senz’altro piuttosto interessante che entrambi abbiano condiviso lo stesso identico rumor nell’arco di poche ore. Mostra chiaramente che le informazioni interne sui prezzi di AMD sono vittima di leaks. A giudicare da quanto fossero accurati i report e rumor precedenti di quegli YouTuber, le informazioni non dovrebbero essere semplicemente ignorate. Anche se il prezzo di 399 dollari è molto più del previsto. In effetti, questo è solo 80 dollari in meno rispetto al prezzo consigliato di RX 6700XT.

Coreteks ha anche rivelato che la scheda video AMD Radeon RX 6600 XT verrà lanciata ad agosto e che non ci sono notizie sulla disponibilità del modello non XT. Entrambi gli SKU sono stati recentemente elencati da PowerColor sul sito web ufficiale e un paio di mesi fa anche Igor’s Lab e un utente del forum Chiphell avevano condiviso ulteriori dettagli sui due modelli basati sulla GPU Navi 23 di AMD, il che ha suggerito che potrebbero essere lanciati contemporaneamente. Ma, con le nuove informazioni di Coroteks, in cui non viene mai citato un modello non XT, potrebbe non essere così.

Inoltre, viene rivelato che RX 6600 XT potrebbe non essere lanciata con una forma di riferimento e il design che è trapelato è strettamente a scopo promozionale. Ciò significa che AMD Radeon RX 6600 XT verrà lanciata solo con personalizzazioni dei partner e che AMD non venderà questa scheda attraverso il suo webstore ufficiale.

Ricordiamo che la RX 6600 XT avrà 8GB di memoria a 16Gbps con un’interfaccia a 128-bit e una bandwidth a 256GB/s. Ha inoltre 2048 stream processor. Secondo i leaks invece la AMD Radeon RX 6600 avrà 1792 stream processor, una memoria da 4/8GB a 16Gbps, interfaccia a 128-bit e una bandwidth a 256GB/s. Non resta che attendere il loro rilascio ufficiale, anche se a quanto pare il modello XT uscirà ad agosto a 399 dollari, mentre per il modello non XT bisognerà ancora attendere.