Radeon RX 6900 XT di nuovo da record: toccati i 3,3GHz in overclock

Che si tratti di CPU o di GPU, l’operazione di overclock è sicuramente quella che più scalda il cuore di tutti gli appassionati del mondo tech. È il caso del Team OGS (Overclocked Gaming Systems) che è riuscito in una grande impresa in cui è coinvolta la scheda top di gamma della fascia consumer AMD, ovvero la RX 6900 XT. Gli overclocker greci hanno spinto la scheda a delle frequenze estreme, raggiungendo nei test un clock record di 3,3 GHz, il più veloce mai raggiunto a bordo di una scheda video. Il tutto a neanche un mese di distanza dal precedente record stabilito da Der8auer che aveva raggiunto nei test una frequenza massima di 3,2 GHz.

La scheda in questione è riuscita a raggiungere questa frequenza in virtù della presenza sul chip della GPU Navi 21 XTXH, che ha una limitazione del clock massima a 4,0 GHz, mentre la GPU Navi 21 si ferma a “soli” 3,0 GHz. Il team di OGS ha stabilito il record con una PowerColor Liquid Devil Ultimate, la stessa utilizzata da Der8auer nel precedente test. La scheda si presta molto bene a questo tipo di operazioni grazie al suo particolare design, che vede 14 + 2 VRM correlati a 3 connettori di alimentazione PCI 8-pin. Con la scheda inoltre viene fornito di serie un waterblock preinstallato, che ovviamente è stato rimosso dai tuner per utilizzare un sistema di raffreddamento custom ad azoto liquido.

La piattaforma di test utilizzata è composta da un processore AMD Ryzen 9 5950X, anch’esso overcloccato e operante a una frequenza di 5,6 GHz, montato su una scheda madre Asus ROG Crosshair VIII Dark Hero. Già solo raggiungere 3,3 GHz è di per sé un’impresa, ma il team di OGS non contento, è riuscito a effettuare anche un test sulla piattaforma di 3DMark Fire Strike Extreme, ottenendo come da aspettative dei risultati a dir poco impressionanti.

La RX 6900 XT targata Power Color grazie alla mano degli OGS è riuscita a raggiungere un punteggio di ben 41.069 punti di graphics score, con un combined score di 37.618 punti. Purtroppo però, a causa di un problema con i driver, la piattaforma non ha ritenuto validi i punteggi che non verranno perciò visualizzati nella classifica, che avrebbe visto la singola scheda all’ottavo posto assoluto, dietro ad sistema dotato di un SLI composto da quattro schede Nvidia Titan X.