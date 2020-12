Raspberry Pi, un progetto lo trasforma in una console open source

Un maker di nome Fredrik Svantesson ha realizzato Bootleg, il progetto di una console di gioco open source e hackerabile basata su Raspberry Pi. L’opera è stata pensata specificamente per gli sviluppatori di prodotti indie e chiunque sia interessato ai giochi homebrew.

Credit: Fredrik Svantesson

All’interno troverà posto l’ultimo Raspberry Pi 4 con 8GB di RAM, configurato per utilizzare un SSD su USB come dispositivo di avvio.

Dal punto di vista del software, sarà in esecuzione una distribuzione Manjaro modificata che non viene fornita con componenti come X11 o Wayland. Svantesson prevede di creare il proprio motore di gioco o tech stack affinché possa funzionare. Al momento, sta esaminando cosa potrebbe essere necessario per integrare il supporto Vulkan.

Credit: Fredrik Svantesson

Sono in corso anche lavori su una dashboard personalizzata che fungerà da interfaccia del sistema operativo. Svantesson ha già alcune idee in mente per alcuni giochi nativi e spera che altre persone possano incuriosirsi e sviluppare titoli per la console basata su Raspberry Pi.

Se volete saperne di più, vi consigliamo di dare un’occhiata al thread completo su Reddit ed il Github ufficiale di Bootleg.

Nella giornata di ieri vi avevamo riportato anche il lancio di un kit, proposto a soli 5$, che aggiunge una ventola al case ufficiale di Raspberry Pi 4. Oltre alla ventola, viene fornito anche un comodo dissipatore da posizionare sul SoC del dispositivo per massimizzare il raffreddamento del vostro Single Board Computer.

Agli appassionati, inoltre, non sarà di certo sfuggito il nuovo case nuovo case per Raspberry Pi 4 interamente realizzato in rame di DeSalvo Systems. Visto il materiale impiegato, il prodotto pesa 785g e viene proposto al prezzo di ben 249$, pari al costo di sette esemplari di Raspberry Pi 4 da 2GB. Il case è stato ottenuto da una singola barra di rame C110 tramite l’impiego di macchine CNC e presenta vari fori per favorire il flusso d’aria.