Su Amazon è disponibile il Ring Intercom Audio, il dispositivo che trasforma il vostro citofono tradizionale in uno smart device con audio in streaming, chiavi virtuali e accesso remoto. Grazie all'installazione fai-da-te e al design rimovibile, è perfetto sia per affittuari che per proprietari. Oggi lo trovate a soli 34,99€ invece di 79,99€, con uno sconto del 56%.

Ring Intercom Audio, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Ring Intercom Audio è la soluzione ideale per chi vive in un condominio o in un appartamento e desidera gestire gli accessi in modo smart e sicuro, anche a distanza. È perfetto per chi riceve frequenti consegne e non vuole perdere nessun pacco, per chi ha familiari anziani o caregiver che necessitano di accesso regolare, e per chi affitta un immobile e deve gestire ospiti in modo flessibile. Grazie all'installazione senza modifiche permanenti, si adatta sia agli inquilini che ai proprietari di casa.

A soli 34,99€ invece di 79,99€, con uno sconto del 56%, questo dispositivo soddisfa l'esigenza di sicurezza domestica moderna senza rinunciare alla praticità. Le chiavi virtuali, il controllo remoto via smartphone e la compatibilità con Alexa per l'uso a mani libere lo rendono uno strumento completo per chi cerca una domotica accessibile. La crittografia avanzata garantisce inoltre la massima tranquillità sulla protezione dei dati e degli accessi.

Il Ring Intercom Audio trasforma il citofono esistente in un dispositivo smart senza modifiche permanenti. Offre audio bidirezionale, chiavi virtuali, accesso remoto via smartphone e compatibilità con Alexa per il controllo a mani libere.

