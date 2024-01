Notebook gaming Acer Predator Helios a prezzo SHOCK su Amazon! (-200€)

Acer Predator Helios Neo è un notebook gaming di tutto rispetto, ora disponibile su Amazon con un imperdibile sconto di 200€! È dotato di hardware di un processore Intel Core i9-13900HX, 16GB di RAM, SSD da 1TB e scheda video RTX 4070, abbinata a uno schermo 16 pollici 165Hz con risoluzione WQXGA. Lo sconto del 10% vi permette di portarvelo a casa a 1799€.

Acer Predator Helios Neo 16, chi dovrebbe acquistarlo?

Il laptop da gaming Acer Predator Helios Neo 16 è un'ottima scelta per gli appassionati di videogiochi che vogliono una macchina con cui giocare anche in mobilità, sempre con prestazioni di alto livello. Il processore Intel Core i9-13900HX abbinato alla scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070 offrono anche tutta la potenza necessaria per la creazione di contenuti multimediali.

Oltre ai componenti di alto livello, l'Acer Predator Helios Neo 16 offre anche altre caratteristiche interessanti, come porte Thunderbolt 4 e HDMI 2.1, oltre a una tastiera retroilluminata con 4 zone RGB che donano un tocco di stile al laptop.

Se cercate un notebook potente e versatile, non fatevi sfuggire l'offerta Amazon che vi fa risparmiare 200€ sul prezzo originale e vi permette di acquistare Acer Predator Helios Neo 16 a 1799€!

