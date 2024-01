Paghi poco e funziona bene: Norton 360 Deluxe a soli 33€!

Garantite la sicurezza dei propri dispositivi è oggi più importante che mai, ma farlo avendo la possibilità di risparmiare sul lungo periodo non capita tutti giorni, per questo vi suggeriamo di approfittare della recente offerta Amazon sull'antivirus Norton 360 Deluxe 2024. Proposto nella versione adatta per proteggere fino a 5 dispositivi con una licenza di 15 mesi, potete acquistare questo antivirus a soli 32,99€ invece di 59,99€.

Norton 360 Deluxe 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Per chi è sempre alla ricerca di una solida protezione informatica per se stesso e per la propria famiglia, Norton 360 Deluxe 2024 rappresenta tra gli antivirus più adatti a tale scopo. Che si tratti di salvaguardare PC, Mac, tablet o smartphone, questa versione di Norton 360 farà in modo che fino a 5 dispositivi saranno al sicuro da minacce malware, phishing e ransomware. Un software utile sia quando si è connessi alla rete domestica che in viaggio, grazie alla sicurezza offerta dalla crittografia avanzata Secure VPN.

In un'era in cui la gestione sicura delle credenziali online è fondamentale, Norton 360 Deluxe si distingue anche per il suo Password Manager integrato, che permette di generare, memorizzare e gestire con sicurezza password e dati sensibili nel cloud. Per i genitori che vogliono assicurarsi un ambiente digitale sicuro per i propri figli, segnaliamo che il software include anche strumenti di protezione minori.

E non è tutto: gli utenti apprezzeranno anche i 50GB di backup nel cloud, una misura preventiva contro la perdita di dati a causa di guasti hardware, furti o ransomware. Insomma, a soli 32,99€ avrete per 15 mesi una protezione completa e versatile per tutti i vostri dispositivi digitali.

