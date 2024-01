Prezzo TOP su questa SteelSeries Apex Pro Mini Wireless

La SteelSeries Apex Pro Mini Wireless HyperMagnetic è disponibile ora su Amazon a solo €199,99 invece di €224,02! Approfitta di una velocità senza precedenti e la personalizzazione estrema grazie agli switch HyperMagnetic regolabili. Design elegante, 60% di fattore di forma, connettività Dual Wireless, e copritasti in PBT. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

SteelSeries Apex Pro Mini Wireless HyperMagnetic, chi dovrebbe acquistarlo?

La SteelSeries Apex Pro Mini Wireless è la scelta ideale per gli appassionati di gaming che cercano di elevare la propria esperienza di gioco al massimo livello. Con gli switch HyperMagnetic regolabili OmniPoint 2.0, è la tastiera più veloce al mondo, offrendo un'attuazione 20 volte più rapida e una risposta 11 volte più veloce rispetto alle tradizionali tastiere meccaniche. È particolarmente consigliata per i giocatori che necessitano di un tempo di reazione immediato e desiderano un controllo totale sopra ogni azione, grazie ai 40 livelli di attivazione dei tasti che possono essere configurati da 0,1 a 4,0 mm. Il formato ridotto al 60%, senza compromettere le funzionalità, la rende perfetta per coloro che hanno poco spazio ma non vogliono rinunciare a prestazioni di alto livello.

Inoltre, la funzione Rapid Trigger ed i tasti azione 2-in-1 soddisfano le esigenze dei giocatori più esperti che richiedono personalizzazioni avanzate e opzioni di gioco rapide come camminare o correre con un semplice cambio di pressione sul tasto. La connettività Quantum 2.0 Dual Wireless assicura una connessione senza lag, sia in 2.4GHz che in Bluetooth 5.0, ideale per chi vuole alternare tra un'esperienza cablata e wireless. Se stai cercando una tastiera compatta, avanzata tecnologicamente e con materiali di qualità come la piastra in alluminio e i copritasti in PBT, la SteelSeries Apex Pro Mini Wireless è l'offerta imperdibile per portare il tuo gaming al livello superiore.

Con la SteelSeries Apex Pro Mini Wireless, eleva la tua esperienza di gaming al livello successivo. Questa tastiera compatta ma potente è progettata per offrire prestazioni eccezionali senza compromessi. Perfetta per chi richiede la massima velocità e precisione, è l'investimento che ogni appassionato di gaming dovrebbe fare. Non perdere l'occasione di avere un vantaggio sui tuoi avversari con la tastiera più veloce al mondo!

