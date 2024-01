Questo router gaming ASUS è un AFFARE! (-24%)

ASUS ROG Rapture GT-AX11000 è uno dei migliori router gaming in commercio e ora è disponibile su Amazon a un prezzo che lo rende ancora più interessante, grazie a uno sconto del 24% che porta il costo a soli 357 euro. Il router vanta una velocità WiFi ultra rapida di 11000 Mbps e una CPU quad-core per prestazioni senza compromessi, anche quando deve gestire tantissimi dispositivi connessi.

ASUS ROG Rapture GT-AX11000, chi dovrebbe acquistarlo?

ASUS ROG Rapture GT-AX11000 è un potente router tri-band WiFi 6 da 10 Gigabit capace di soddisfare le vostre esigenze di connettività più impegnative. Ideale per chi non vuole compromessi in termini di latenza e stabilità di connessione, il GT-AX11000 è dotato di una porta Ethernet 2,5G e delle più avanzate tecnologie per una connessione stabile in tutte le situazioni.

Sicurezza e prestazioni vanno di pari passo: il router ASUS ROG Rapture GT-AX11000 è armato contro le minacce di Internet con AiProtection Pro, per proteggere la rete domestica anche quando la competizione si fa accesa. È l'investimento ideale per i giocatori che desiderano infrastrutture di rete senza rivali e per le famiglie alla ricerca di una connessione affidabile e sicura per ogni dispositivo.

Con caratteristiche hardware di questo genere, il ROG Rapture GT-AX11000 è perfetto per chi richiede la massima fluidità di gioco e una rete sicura. Vi garantirà un'esperienza online senza paragoni e grazie allo sconto del 25% , lo porterete a casa a una cifra davvero competitiva, di soli 357 euro.

