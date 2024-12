RPCS3 gira anche sui Mac Apple Silicon e su Raspberry Pi

L'emulatore PlayStation 3 RPCS3 ora funziona su hardware arm64: questo significa che può funzionare su Mac Apple Silicon, ma anche sul piccolo Raspberry Pi 5 (che trovate su Amazon). Gli sviluppatori hanno rilasciato nelle scorse ore un video YouTube che mostra le capacità e le potenzialità dell'emulatore di varie piattaforme, compresi i Mac Apple Silicon.

Il fatto che i giochi PS3 riescano a girare su un sistema come il Raspberry Pi 5 rappresenta un grande passo avanti per l'emulazione, che ora riesce a eseguire questi giochi anche su hardware relativamente poco potente. Su Raspberry Pi 5 molti titoli girano a 30 FPS, ovviamente a bassa risoluzione (circa quella di una vecchia PSP), ma le prospettive future sembrano davvero ottime.

Tom's Hardware

Aspettate però a cantare vittoria: è fondamentlae ricordare che ci sono ancora limitazioni tecniche importanti da superare, non solo legate alla risoluzione, ma anche ad altri elementi dei giochi. Se seguite la scena, sapete sicuramente che ad esempio Bloodborne, uno dei maggiori successi di From Software, è ancora lontano dall'essere perfetto in versione emulata, nonostante le cose continuino a migliorare.

In ogni caso, la compatibilità di RPCS3 con arm64 apre anche a nuove possibilità per i sistemi retrogaming, nonché per la preservazione dei giochi. Ci vorrà ancora parecchio tempo prima di trovare titoli PS3 in quelle console portatili con 20.000 giochi dedicate esclusivamente al retrogaming, ma i sistemi più tradizionali potrebbero poter aggiungere molto presto RPCS3 al proprio arsenale di emulatori, ampliando ancor di più la già enorme mole di titoli giocabili.