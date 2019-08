Ryzen 3000 selezionati, le statistiche di Silicon Lottery

Silicon Lottery ha condiviso alcune statistiche sui Ryzen 3000 selezionati messi in vendita nelle ultime settimane. Si conferma lo scarso margine per l'overclock manuale.

Silicon Lottery, nota azienda che si dedica alla vendita di chip selezionati, ossia pre-testati e garantiti per determinati livelli di overclock, ha rilasciato interessanti statistiche per quanto riguarda alcuni processori Ryzen 3000, entrati da alcune settimane nella propria offerta.

Questo dà modo di avere alcune precise informazioni sulle frequenze ottenibili con i vari modelli e le tensioni applicate.

Come potete vedere nella tabella più sotto, Silicon Lottery ha svolto alcuni test: la frequenza AVX2 indica il clock più alto stabile raggiunto su tutti i core sotto carichi AVX2, mentre non sono stati svolti test con software che fanno uso delle più datate istruzioni SSE.

Secondo i dati di Slicon Lottery, l’attuale top di gamma di AMD, il Ryzen 9 3900X, è stato in grado di raggiungere i 4,2 GHz su tutti e 12 i core con una tensione 1,250V solo per il 6% dei sample testati.

Un risultato piuttosto deludente, ma atteso, dato che la stessa AMD ha spiegato che le CPU Ryzen 3000 non garantiscono margini elevati in OC.

Il 35% dei sample del Ryzen 9 3900X è stato invece in grado di mantenere stabilmente 4,15 GHz con una tensione di 1,237V. I numeri si fanno inoltre più incoraggianti per i modelli Ryzen 7.

Frequenza AVX2

Tensione % Successo

AMD Ryzen 9 3900X 4.20 GHz 1.250V Top 6% 4.15 GHz 1.237V Top 35% 4.10 GHz 1.225V Top 68% 4.05 GHz 1.212V Top 87% 4.00 GHz 1.200V 100% AMD Ryzen 7 3800X 4.30 GHz 1.300V Top 20% 4.25 GHz 1.287V Top 58% 4.20 GHz 1.275V 100% AMD Ryzen 7 3700X 4.15 GHz 1.262V Top 21% 4.10 GHz 1.250V Top 74% 4.05 GHz 1.237V 100%

Silicon Lottery afferma che il 20% dei Ryzen 7 3800X è stata in grado di mantenere 4,3 GHz su tutti i core con una vCore di 1,3V. Più della metà ha raggiunto 4,25 GHz a 1,287V.

Il Ryzen 7 3700X, a sorpresa, sembra garantire un potenziale di overclock inferiore. Solo il 21% dei sample testati ha raggiunto 4,15 GHz con una vCore di 1,262V. Si conferma quindi quanto già detto in passato: i processori Matisse non hanno molto margine a disposizione per l’overclock manuale.

Tra l’altro anche il rivenditore tedesco Caseking ha iniziato a commercializzare processori Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X e Ryzen 5 3600 garantiti per il funzionamento a frequenze superiori a quelle di fabbrica per un esborso leggermente maggiore (la garanzia è di 2 anni).

La selezione è stata svolta dal noto overclocker Roman “der8auer” Hartung, testando la stabilità di ogni chip con Prime95 26.6 con lunghezza FFT di 1344 per almeno un’ora.

Core / Thread

Base Clock

All-Core Boost Clock

Cache L3 TDP

Prezzi Caseking

Ryzen 9 3900X @ 4.3 GHz 12 / 24 3.8 GHz 4.3 GHz 64MB 105W €634 Ryzen 9 3900X @ 4.25 GHz 12 / 24 3.8 GHz 4.25 GHz 64MB 105W €614 Ryzen 9 3900X @ 4.2 GHz 12 / 24 3.8 GHz 4.2 GHz 64MB 105W €593 Ryzen 9 3900X 12 / 24 3.8 GHz ? 64MB 105W €542 Ryzen 7 3700X @ 4.3 GHz 8 / 16 3.6 GHz 4.3 GHz 32MB 65W €460 Ryzen 7 3700X @ 4.25 GHz 8 / 16 3.6 GHz 4.25 GHz 32MB 65W €439 Ryzen 7 3700X @ 4.2 GHz 8 / 16 3.6 GHz 4.2 GHz 32MB 65W €409 Ryzen 7 3700X 8 / 16 3.6 GHz ? 32MB 65W €357 Ryzen 5 3600 @ 4.3 GHz 6 / 12 3.6 GHz 4.3 GHz 32MB 65W €307 Ryzen 5 3600 @ 4.25 GHz 6 / 12 3.6 GHz 4.25 GHz 32MB 65W €286 Ryzen 5 3600 @ 4.2 GHz 6 / 12 3.6 GHz 4.2 GHz 32MB 65W €266 Ryzen 5 3600 6 / 12 3.6 GHz ? 32MB 65W €210

Caseking offre le versioni overcloccate di Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X e Ryzen 5 3600 a 4,3 GHz, 4,25 GHz e 4,2 GHz con una vCore inferiore a 1,4V, con una variazione di 30 mV a seconda del VRM della vostra scheda madre. Anche se insieme alle CPU viene incluso un dissipatore Wraith Stealth, il sito suggerisce di usare un dissipatore AIO a liquido da 280 mm come minimo per il funzionamento alle impostazioni indicate.