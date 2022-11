Se volete approfittare degli ottimi sconti di questo periodo per migliorare le prestazioni del PC, vi segnaliamo che Amazon propone la CPU AMD Ryzen 7 5800X al prezzo più vantaggioso di sempre. Sono diverse, in realtà, le proposte riguardanti le ottime CPU AMD compatibili con il socket AM4 sulle pagine del noto store, ma quella sul 5800X è sicuramente la più interessante, dato che basteranno 256,16€ per acquistare questo chip.

L’offerta prende ancora più valore se consideriamo che il processore viene venduto e spedito direttamente da Amazon, con consegna in pochi giorni. Ciò detto, per chi è adatta questa CPU? Sicuramente per i possessori di una piattaforma AM4, nonché per chi vuole rendere questo socket di AMD il più longevo possibile prima di un eventuale cambio generazionale.

Le specifiche tecniche di AMD Ryzen 7 5800X parlano di una CPU con 8 core e 16 thread, 36MB di cache e frequenze di clock fino a 4,7 GHz. Le prestazioni sono ottime, sia in gaming che in ambito applicativo, pertanto parliamo di un processore che ben si sposa con i più disparati utilizzi. Se vogliamo fare un paragone con la controparte Intel, il Ryzen 7 5800X se la gioca con il 12600K, con il vantaggio di avere un TDP minore, che si traduce in consumi ridotti.

Un processore, dunque, consigliato anche per chi vuole che il proprio computer consumi il meno possibile. A pieno carico, infatti, il Ryzen 7 5800X raggiunge 105W, contro i 150W del Core i5 12600K. Se a questo aggiungiamo il fattore prezzo, che va a vantaggio della CPU AMD, capite bene che la proposta di Amazon non va assolutamente scartata.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribandendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!