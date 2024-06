Saldi estivi Acer: 5 offerte che non puoi lasciarti scappare!

In vista dell'estate, la nota compagnia Acer ha annunciato una serie di sconti per moltissimi dei portatili presenti sul suo store, con riduzioni di prezzo fino al 30%. Non c'è quindi momento migliore per mettere finalmente mano su uno dei dispositivi della compagnia, proprio in vista di quest'estate, che si tratti di un computer per studiare, giocare o per scopi professionali.

Abbiamo quindi selezionato 5 fra le migliori offerte attualmente disponibili sulla piattaforma, per aiutarvi a scegliere un dispositivo che faccia al caso vostro in base alle vostre esigenze.

Acer Swift 3

Questo notebook integra Windows 11 Home e si presenta con un design elegante e sottile, visto il peso di soli 1,2 kg e lo spessore di soli 15,95 m. Con un display IPS Full HD da 14 pollici e un processore Ryzen 5 5500U risulta perfetto per professionisti spesso in trasferta, anche per quel che concerne compiti grafici non troppo pesanti, vista l'assenza di una scheda video dedicata. A completare la configurazione troviamo 16 GB di RAM e 512 GB di SSD, con una batteria in grado di durare fino a 12,5 ore. Attualmente viene proposto al prezzo di 649€, grazie a uno sconto di ben 200€!

Vedi offerta

Predator Helios Neo 16

Il Predator Helios Neo 16 è un notebook da gaming di fascia alta progettato per offrire prestazioni straordinarie e un'esperienza di gioco immersiva. All'interno troviamo il processore Intel Core i7-14650HX, combinato con una potente scheda grafica GeForce RTX 4060. È possibile giocare al massimo a qualunque titolo anche grazie al display da 16 pollici con risoluzione WQXGA (2560x1600) e alla frequenza di aggiornamento di 165Hz, con il risultato di ottenere immagini cristalline e fluide anche nei titoli più frenetici. Non manca una tastiera RGB a colorare il setup, assieme a 16 GB di RAM DDR5 e un SSD da 1 TB che lo completano. Potete fare vostro il dispositivo a 1699,00€ grazie a uno sconto di 300€!

Vedi offerta

Acer Aspire C 24 All-in-One

L'Acer Aspire C 24 è un elegante e potente computer all-in-one progettato per offrire prestazioni eccellenti in un design compatto e moderno. Con il suo schermo da 23,8 pollici con risoluzione Full HD, garantisce immagini nitide e colori vivaci, risultando perfetto anche per ambiti lavorativi di grafica. All'interno troviamo il processore Ryzen 3 3720U, che assicura performance fluide e reattive, con 8 GB di RAM DDR5 e un SSD da 512 GB. Con un design sottile e finiture in argento risulta particolarmente elegante, e non manca anche un supporto per regolare l'inclinazione. Al momento potete fare vostro il PC con 100€ di sconto per soli 499,00€.

Vedi offerta

Acer Aspire 3 Spin 14

L'Acer Aspire 3 Spin 14 è un versatile notebook convertibile progettato per offrire funzionalità e prestazioni con un design elegante e portatile. È dotato di un display touchscreen Full HD da 14 pollici, che può essere ruotato di 360 gradi per permettere diverse modalità d'uso. All'interno è presente un processore Intel Core -i3-N305, abbinato a 8 GB di RAM DDR5 e un SSD da 512 GB. Questa configurazione garantisce prestazioni scattanti e reattive, soprattutto per quel che riguarda l'uso ufficio. Attualmente, con uno sconto di 150€, potete fare vostro questo PC a soli 449€!

Vedi offerta

Acer Aspire 5

L'Acer Aspire 5 è un notebook elegante e potente, progettato per soddisfare le esigenze di utenti che cercano prestazioni ottime per ambienti lavorativi e non solo. Grazie al processore Intel Core i7-1355U di 12a generazione la velocità è garantita per ogni programmi, con 32 GB di RAM DDR4 e un SSD da 1 TB che completano l'ottimo setup. Grazie alla RTX 2050 è possibile ottenere risultati migliori rispetto alla scheda video integrata del processore, soprattutto in ambito grafico. Troviamo un display IPS da 16 pollici con risoluzione Full HD, che risulta infatti particolarmente affidabile per quel che concerne i colori. Non manca una webcam HD, e lo scanner per impronte digitali sulla tastiera retroilluminata. Grazie all'assurdo sconto di 500€ potete fare vostro questo PC a soli 799€!

Vedi offerta