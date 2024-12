Vuoi il meglio per il tuo PC? Ecco l’SSD Samsung scontato al 32%

Con il Black Friday 2024 ormai agli sgoccioli (e con la curiosità di scoprire se alcune offerte continueranno nei prossimi giorni), ecco un'opportunità da non perdere per chi desidera potenziare al massimo le prestazioni del proprio PC desktop, soprattutto in termini di memoria. Se la vostra scheda madre è compatibile, il Samsung 980 PRO, con una velocità di trasferimento fino a 7.000 MB/s e una capacità di 2 TB, è disponibile oggi al prezzo scontato di 169,99€, con un risparmio del 32%!

Samsung 980 PRO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung 980 PRO è la scelta ideale per gli appassionati di gaming e i professionisti che necessitano di prestazioni di alto livello dal loro PC o console PS5. Grazie alla sua velocità di lettura fino a 7.000 MB/s, questo SSD è in grado di offrire un’esperienza di gioco e un flusso di lavoro incredibilmente fluidi, riducendo drasticamente i tempi di caricamento. Se siete alla ricerca di una soluzione che possa tenere il passo con i giochi più recenti e le applicazioni più esigenti, o necessitate di ampi spazi di archiviazione per il vostro materiale, il Samsung 980 PRO da 2 TB si presenta come un'aggiunta potente e affidabile alla vostra configurazione.

Non solo i giocatori trarranno vantaggio dall'aggiornamento a un Samsung 980 PRO, ma anche chi si occupa di montaggio video, i musicisti e gli sviluppatori software troveranno nel velocissimo SSD un alleato prezioso per i loro progetti. Con velocità di scrittura fino a 5.000 MB/s, i tempi di trasferimento dati si riducono notevolmente, facilitando le sessioni di lavoro più intensive e il multitasking.

Inoltre, il dissipatore integrato assicura che l'SSD mantenga prestazioni ottimali anche sotto sforzo, evitando surriscaldamenti. A 169,99€, rispetto al prezzo originale di 249,99€, il Samsung 980 PRO è un investimento intelligente per chi cerca di migliorare la propria esperienza digitale.

Vedi offerta su Amazon