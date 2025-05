Samsung Galaxy Book4 non è mai costato COSI' POCO!

Se siete alla ricerca di un laptop affidabile e performante a un prezzo competitivo, l’offerta attualmente disponibile su Amazon per il Samsung Galaxy Book4 merita la vostra attenzione. Il dispositivo è proposto a soli 599€, con uno sconto del 14% rispetto al prezzo consigliato di 699€, rappresentando un'opportunità interessante per coloro che desiderano un notebook versatile e di qualità.

Samsung Galaxy Book4, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Galaxy Book4 si distingue per il suo design elegante e la costruzione solida, con un corpo interamente in metallo e un peso di circa 1,6 kg, che lo rendono facilmente trasportabile. Il display LED IPS da 15,6" Full HD offre immagini nitide e colori vivaci, ideali per attività lavorative e intrattenimento.

Sotto la scocca, il laptop è equipaggiato con un processore Intel Core 5, supportato da 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB, garantendo prestazioni fluide anche durante il multitasking e tempi di avvio rapidi. La possibilità di espandere lo storage fino a 2 TB tramite microSD offre ulteriore flessibilità per l'archiviazione di file e applicazioni.

In termini di connettività, Samsung Galaxy Book4 è dotato di una varietà di porte, tra cui HDMI v1.4, due porte USB-A, due USB-C, uno slot microSD e una porta RJ45 per connessioni LAN ad alta velocità. Questa ampia gamma di opzioni consente di collegare facilmente dispositivi esterni e periferiche senza la necessità di adattatori aggiuntivi.

La batteria di lunga durata assicura una produttività continua anche in movimento, e il caricatore leggero e compatto è compatibile con altri dispositivi Samsung Galaxy, offrendo praticità durante gli spostamenti. Inoltre, la funzione che permette di utilizzare lo smartphone come fotocamera connessa migliora la qualità delle videochiamate, offrendo immagini più dettagliate e professionali.

In definitiva, Samsung Galaxy Book4 rappresenta una scelta eccellente per studenti, professionisti e utenti domestici che cercano un laptop equilibrato tra prestazioni, portabilità e prezzo. L'offerta attuale su Amazon a soli 599€ lo rende ancora più allettante, posizionandolo come un'opzione competitiva nel mercato dei notebook di fascia media. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook per lavoro per ulteriori consigli.