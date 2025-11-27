Il Samsung Monitor Gaming Odyssey Neo G9 è in offerta su Amazon a un prezzo davvero imperdibile. Questo spettacolare display curvo da 57 pollici con risoluzione Dual UHD 7680x2160 e tecnologia Mini LED HDR1000 vi regalerà un'esperienza di gioco senza precedenti. Con un refresh rate di 240 Hz e tempo di risposta di solo 1 ms, potete portarlo a casa a 1.629€ invece di 2.499€, risparmiando ben 870€ su uno dei migliori monitor gaming sul mercato.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Samsung Odyssey Neo G9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey Neo G9 rappresenta la scelta ideale per i gamer più esigenti e i professionisti creativi che non vogliono scendere a compromessi. Con i suoi 57 pollici di diagonale curva e la risoluzione Dual UHD, questo monitor vi offrirà un'esperienza immersiva senza precedenti, perfetta per chi desidera eliminare completamente le cornici tra due schermi tradizionali. Il formato 32:9 ultrawide vi consentirà di gestire contemporaneamente più applicazioni o di godere di un campo visivo amplissimo nei giochi compatibili, mentre la tecnologia Mini LED con HDR1000 garantirà neri profondi e colori vividi che vi cattureranno in ogni sessione di gioco o lavoro.

Questa soluzione si rivolge particolarmente ai giocatori competitivi che cercano prestazioni al vertice, grazie al refresh rate di 240 Hz e al tempo di risposta di appena 1 ms che elimineranno ogni effetto ghosting. La curvatura 1000R avvolgerà completamente il vostro campo visivo, riducendo l'affaticamento durante le lunghe sessioni. Con uno sconto del 35%, il Neo G9 diventa accessibile anche a creator e streamer professionisti che necessitano di spazio orizzontale per timeline di editing, pannelli di controllo streaming e preview simultanee, trasformando la vostra postazione in una vera command station multimediale.

