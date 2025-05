Se siete alla ricerca di un monitor da gaming performante ma accessibile, l’offerta attuale di Amazon sul Samsung Odyssey G4 da 27 pollici potrebbe fare al caso vostro. Questo modello, spesso definito il "monitor medio" che mette d'accordo tutti, è ora disponibile a 169,90€ invece di 289€, un prezzo decisamente competitivo per ciò che offre. Si tratta di un’occasione imperdibile per migliorare la vostra postazione da gioco o da lavoro con un display versatile, veloce e ben bilanciato.

Samsung Odyssey G4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore del Samsung Odyssey G4 è il suo pannello IPS da 27" con risoluzione Full HD (1920x1080), ideale per chi cerca una qualità dell’immagine costante da ogni angolazione. Il refresh rate di 240 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (GtG) rendono questo monitor una scelta eccellente per gli appassionati di eSport e per chi vuole un'esperienza fluida e reattiva. Inoltre, la compatibilità con Freesync Premium e G-Sync assicura la totale eliminazione di tearing e stuttering, per un gameplay impeccabile.

Dal punto di vista della connettività, l’Odyssey G4 non delude: è dotato di ingressi HDMI, DisplayPort e audio, il che lo rende facilmente integrabile con PC, console e altri dispositivi. La presenza del supporto HAS (regolabile in altezza) e la possibilità di ruotarlo in modalità Pivot offrono ulteriore flessibilità, rendendolo perfetto anche per ambienti professionali o per chi lavora in multitasking.

In sintesi, il Samsung Odyssey G4 rappresenta una soluzione solida ed equilibrata per chi desidera prestazioni elevate senza svenarsi. Con questa promozione Amazon, il monitor si posiziona in una fascia di prezzo che lo rende praticamente irresistibile. Che siate gamer competitivi o semplicemente utenti esigenti, questa è un’occasione che vale la pena cogliere al volo.