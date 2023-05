Se siete alla ricerca di un monitor da gaming capace di rivoluzionare il modo di vivere i videogiochi, con diagonale atipica e con qualità d’immagine da ottima smart TV, il Samsung Odyssey G9 è oggi tra i migliori acquisti che potete fare. Il suo prezzo viene ridotto di oltre 250 euro grazie alle offerte della Gaming Week di Amazon di questa settimana, uno sconto che finora non era mai stato applicato a questo prodotto di punta.

A differenza di occasioni passate, infatti, qui parliamo del modello 2023, ossia la versione che ha subito diverse evoluzioni da quando Samsung rilasciò il suo primo Odyssey G9. Con le sue dimensioni di 49″ e specifiche tecniche rare da trovare altrove, questa soluzione a marchio Samsung offrirà un’esperienza visiva di prim’ordine, oggi a 1.199,00€ invece di 1.459,00€.

A prescindere da come lo si guardi, Samsung Odyssey G9 rappresenta un salto di qualità nel mondo dei monitor da gaming e non solo, visto che nulla vieta di usarlo come soluzione definitiva per la produttività, garantita dal formato ultrawide a 32:9. Ciò porta la risoluzione del pannello a un incredibile 5120 x 1440 pixel, per una definizione eccellente in tutto il campo visivo, assicurata dalla curvatura 1000R.

Le specifiche tecniche da citare, che confermano la bontà di questo monitor, riguardano il supporto HDR10+ e HDR1000, che offrono una gamma dinamica estesa e un contrasto simile alle migliori smart TV Samsung. Se HDR10+ lo si trova anche sui monitor meno avanzati, HDR1000 è invece una specifica presente solo sui modelli migliori, che raggiungono una luminosità di ben 1000 nit.

Insomma, la resa visiva sarà coinvolgente e dettagliata, con colori vivaci e ricchi di sfumature, che non verranno perse neanche durante le azioni di gioco più frenetiche. Tra le altre cose, infatti, questo monitor di punta a marchio Samsung spicca per i suoi 240Hz, accompagnati da FreeSync Premium Pro e G-Sync, per una compatibilità completa con la vostra scheda video. Un monitor a cui non manca niente, visto che vi permette di trovare anche la posizione più comoda, essendo ruotabile, inclinabile e regolabile in altezza.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

