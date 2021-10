Samsung porta la One UI su Windows 11

Stando a quanto riportato dai colleghi di The Verge, Samsung ha portato la sua interfaccia grafica One UI 4, progettata principalmente per dispositivi mobile, come smartphone e tablet, anche sui notebook dell’azienda. Ribattezzata One UI Book 4, l’interfaccia sarà disponibile su Galaxy Book Pro 360, Galaxy Book Pro, Galaxy Book Flex2, Galaxy Book e Galaxy Book Odyssey.

Photo Credit: Samsung

Le modifiche riguarderanno le applicazioni Windows di Samsung, come Samsung Notes, Samsung Gallery e Samsung Settings, rendendole molto più simili, a livello di design, alle relative controparti mobile. Questo nuovo aspetto ben si sposa anche alla nuova grafica di Windows 11, con nuove icone, layout dei menu e altro ancora. In particolare, il programma Samsung Gallery è l’ultimo ad essere stato aggiornato con la nuova One UI 4 e presenta anche una modalità “Dark” per adattarsi ai temi dell’ultima versione di Windows.

Questo progetto sancisce gli anni di stretta collaborazione tra Microsoft e Samsung, le quali hanno lavorato insieme anche per avvicinare il mondo Android a Windows e viceversa. Ad esempio, Samsung ha potuto fregiarsi di un’integrazione esclusiva dell’app “Il mio telefono” per i suoi dispositivi, nonché inserire il supporto OneDrive sulle sue app mobile, mentre Microsoft ha ottimizzato i software di Office per i Galaxy Fold.

Photo Credit: Samsung

Nella giornata di ieri vi abbiamo anche riportato che Microsoft dovrebbe essere attualmente al lavoro su una nuova versione di Windows 11 destinata al segmento dell’educazione, chiamata Windows 11 SE, la quale debutterà insieme a un Surface Laptop economico e pensato per l’utilizzo in ambito scolastico. Nel caso foste interessati, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo. Invece, se volete provare il Google Play Store su Windows 11, così da installare qualsiasi app Android sul vostro sistema Windows, potete dare un’occhiata alla nostra guida, che trovate al seguente indirizzo.