Il Samsung QE65QN83FAUXZT Neo QLED 4K è in offerta su Amazon a un prezzo davvero imperdibile. Questa televisione di ultima generazione vi conquisterà con il processore NQ4 AI Gen2 e la tecnologia Quantum Matrix Core per immagini straordinarie. Approfittate dello sconto del 36% e portatela a casa a 899€ invece di 1.399€, risparmiando ben 500€ su uno dei modelli più avanzati del 2025!

Samsung Smart TV 65'', chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung QE65QN83FAUXZT Neo QLED 4K è la scelta ideale per chi cerca un'esperienza visiva di alto livello senza compromessi. Grazie al processore NQ4 AI Gen2 e alla tecnologia Quantum Matrix Core, questo televisore si rivolge particolarmente agli appassionati di cinema e serie TV che desiderano immagini luminose, contrasti definiti e colori realistici. La funzione AI Customization Mode si adatta automaticamente alle vostre preferenze, mentre l'upscaling 4K valorizza anche i contenuti a risoluzione inferiore. Con uno sconto del 36%, è un'opportunità eccellente per chi vuole portare l'home entertainment a un livello superiore.

I gamer più esigenti troveranno in questo modello un alleato prezioso: il Motion Xcelerator 144 Hz garantisce fluidità estrema nelle sessioni di gioco, mentre il Gaming Hub offre accesso diretto alle principali piattaforme di gaming cloud. L'audio non è da meno, con Dolby Atmos e OTS Lite che creano un'esperienza sonora immersiva e tridimensionale, perfetta per chi ama sentirsi al centro dell'azione. La compatibilità con Smart Things lo rende inoltre la scelta perfetta per chi desidera controllare l'intero ecosistema domestico smart direttamente dal divano, trasformando il televisore nel vero centro di controllo della casa.

Il Samsung QE65QN83FAUXZT da 65 pollici rappresenta l'eccellenza della tecnologia Neo QLED 4K con Mini LED. Grazie al processore NQ4 AI Gen2, ogni contenuto viene ottimizzato attraverso l'AI Upscaling 4K per colori vividi e realistici. La Quantum Matrix Core garantisce contrasti definiti, mentre l'OTS Lite e Dolby Atmos creano un audio surround 3D coinvolgente.

