San Valentino non è solo il momento di celebrare l’amore, ma anche l’occasione perfetta per custodire e proteggere i ricordi più preziosi della vostra vita. Con pCloud, ora potete fare tutto questo con un unico pagamento, per avere accesso a un cloud a vita. In occasione della festa degli innamorati, pCloud propone uno sconto fino al 50% (in alcuni casi anche di più) sui suoi tre piani di cloud storage, che spaziano da 1TB fino a 10TB. Un’opportunità unica per conservare foto, video e documenti importanti in totale sicurezza, senza preoccuparvi di abbonamenti ricorrenti.

Vedi offerte su pCloud

San Valentino pCloud, perché approfittarne?

La sicurezza dei vostri dati è al centro dell’esperienza pCloud. Grazie al protocollo TLS/SSL, tutte le informazioni trasferite dal vostro dispositivo ai server pCloud sono protette con le tecnologie più avanzate. Qui la sicurezza non è solo una promessa: è una priorità costante, per garantirvi la tranquillità di sapere che i vostri ricordi più preziosi sono al sicuro. Inoltre, con le funzionalità di condivisione integrate, potrete inviare file, album fotografici e video ai vostri cari in maniera semplice e immediata, tramite applicazioni o interfaccia web.

Accesso e sincronizzazione sono pensati per adattarsi al vostro stile di vita digitale. pCloud funziona su qualsiasi dispositivo, permettendovi di avere sempre i vostri file a portata di mano. Potrete inoltre eseguire backup da servizi come Dropbox, Google Drive, Facebook, Google Photos e OneDrive, centralizzando tutti i vostri dati in un unico spazio sicuro. In questo modo, ogni momento della vostra vita digitale sarà protetto e accessibile ovunque vi troviate.

Infine, pCloud offre una fruibilità senza pari dei vostri contenuti multimediali. Grazie al player audio e video integrato, potrete ascoltare le vostre canzoni preferite e guardare i vostri filmati subito dopo averli caricati. La sezione Foto vi permette di organizzare immagini e video in ordine cronologico, mentre l’editor fotografico incorporato consente di modificare, ritagliare e applicare filtri direttamente dal cloud. Con pCloud, ogni ricordo diventa facile da rivivere, condividere e custodire per sempre, a metà prezzo, per celebrare ogni giorno la vostra storia.

