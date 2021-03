Sarà questa la lineup delle nuove CPU Alder Lake Mobile?

Ancora prima dell’uscita della lineup completa dell’11ª generazione di CPU Intel, identificata come Tiger Lake, abbiamo già nuovi leak per quanto riguarda quelli che saranno invece i processori della 12ª generazione per il mercato notebook, i nuovi Alder Lake Mobile. La ventata di novità arriva dall’introduzione della Hybrid Technology, che segue la falsariga dell’approccio big.LITTLE di ARM. Andiamo dunque ad analizzare maggiormente nel dettaglio ciò che è emerso finora su Alder Lake P, M ed S.

Alder Lake-P

Questi processori vengono suddivisi in tre sottocategorie in base alle performance: U15, U28 e H45. Le CPU della serie U15 presenteranno 2 core grandi e fino a 8 core più piccoli. Per quanto riguarda la serie U28 invece avremo 6 core grandi, mentre il numero di core piccoli rimane invariato. Ultima, ma prima per potenza, è la serie H45, che può essere vista come un’evoluzione della serie H35 dei Tiger Lake, pensata per i laptop da gaming, e sulla quale troveremo lo stesso numero di core della serie U28. Tutte e tre le SKU avranno inoltre 96 GEU (Graphics Execution Units).

Alder Lake-M

Le CPU della serie M trovano un’ulteriore suddivisione in M5 e U9. La serie M è stata pensata per i tablet e per i dispositivi dal design ultra sottile, e le due versioni avranno rispettivamente un consumo di 5W e 9W. Sugli Alder Lake-M5 troveremo inoltre 1 core grande e fino a 4 core piccoli, contro i 2 core grandi e fino a 8 core piccoli degli Alder Lake-U9.

Alder Lake-S

Pensati per offrire prestazioni elevate, ciò che sappiamo (almeno per ora) sugli Alder Lake-S è che avranno una configurazione da 8 core grandi e fino a 8 core piccoli, 32 EU per SKU e un TDP che oscillerà tra i 45W e i 55W.

Attendiamo ovviamente ulteriori aggiornamenti sugli Alder Lake per desktop, sui quali si vocifera che dovrebbero avere configurazioni molto simili alle serie H45 e H55. Considerando inoltre il fatto che Intel sta sostanzialmente andando all-in con questa nuova serie di processori che, ricordiamo, introduce la nuova tecnologia ibrida sviluppata in casa, la quale unisce i grandi core basati su architettura Golden Cove e i piccoli core basati su architettura Gracemont Cove, riteniamo sia lecito aspettarsi grandi cose.