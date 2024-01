SUPER sconto su questo utilissimo supporto per cuffie RGB! (-14%)

In una postazione gaming non può mancare un supporto per le proprie cuffie, dove appoggiarle dopo ogni sessione di gioco senza lasciarle in giro. E ovviamente, trattandosi di una postazione dove si gioca, non possono mancare i LED RGB. Per fortuna c'è una soluzione perfetta: lo stand porta cuffie Hcman, dotato di una vera e propria fascia luminosa RGB, ora in sconto su Amazona soli 25,90€, rispetto ai 29,99€ normalmente previsti, con uno sconto del 14%.

Hcman Porta Cuffie, chi dovrebbe acquistarlo?

Se volete rendere unica e stilosa la vostra postazione da gaming, questo porta cuffie Hcman è quello che fa per voi. La striscia RGB è completamente personalizzabile e si può scegliere tra 10 diverse modalità di illuminazione, optando sia per un'illuminazione statica che dinamica, che dona vivacità al vostro setup e vi permette, ad esmepio, di abbinare l'illuminazione al titolo a cui state giocando.

Questo accessorio però non si limita a sorreggere le vostre cuffie e dare un tocco di colore alla postazione, ma può essere usato anche come base di ricarica grazie alle porte USB integrate. Sono comodissime per ricaricare lo smartphone, o meglio ancora il controller, così da avere sempre la batteria al 100% quando si inizia una nuova sessione di gioco. I controlli sono a sfioramento, comodi e facili da usare e che rendono l'esperienza di personalizzazione ancora più piacevole.

Il porta cuffie Hcman non ha bisogno di un alimentatore esterno particolare: basta collegarlo via USB al PC, alla console o a qualsiasi sia il vostro dispositivo per iniziare a usarlo. Non servono programmi di gestione dell'illuminazione, driver o altro: è completamente plug and play e, di conseguenza, un'ottima soluzione per chi vuole qualcosa di immediato e semplice da usare per abbellire e tenere in ordine la postazione, che con questo accessorio dal costo irrisorio di 25,90€ farà un bel salto in avanti!

