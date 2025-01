SCONTO del 55% su HP OfficeJet Pro 8135e: stampa, scansiona e copia con efficienza!

Se state cercando una stampante multifunzione versatile e conveniente, oggi su Amazon potete trovare un'offerta imperdibile. Infatti, HP OfficeJet Pro 8135e è disponibile a soli 77€, con un incredibile sconto del 55% rispetto al prezzo consigliato di 169,90€. Un'opportunità unica per chi necessita di una stampante professionale a un prezzo accessibile. Inolter, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori stampanti a getto d'inchiostro economiche per ulteriori consigli.

HP OfficeJet Pro 8135e, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa stampante a getto d'inchiostro è perfetta per chi cerca un dispositivo in grado di gestire stampa, scansione, copia e fax, offrendo una soluzione completa per il lavoro quotidiano. Grazie alla funzione fronte e retro automatico e all'alimentatore automatico di documenti (ADF) da 35 fogli, potrete ottimizzare il vostro flusso di lavoro senza perdere tempo. Il vassoio di alimentazione da 225 fogli assicura una gestione efficiente della carta, evitando frequenti ricariche.

HP OfficeJet Pro 8135e offre una connettività avanzata, permettendovi di stampare direttamente da PC, smartphone e tablet tramite l'app HP Smart. Il Wireless Dual Band, il Wi-Fi Direct, AirPrint e Mopria garantiscono la massima flessibilità, eliminando la necessità di cavi ingombranti. Tuttavia, se preferite una connessione cablata, ricordate che il cavo USB non è incluso nella confezione.

Con una velocità di stampa fino a 20 ppm in bianco e nero e 10 ppm a colori, questa stampante garantisce risultati rapidi e di qualità. La risoluzione di 600 x 600 dpi assicura stampe nitide e definite, ideali per documenti professionali e immagini dettagliate. Inoltre, grazie alla compatibilità con il servizio HP+, avrete accesso a 1 anno di garanzia supplementare e 3 mesi di Instant Ink inclusi, che vi permetteranno di ricevere le cartucce direttamente a casa prima di rimanere senza inchiostro.

Questa stampante HP+ richiede un account HP, una connessione Internet continua e l'uso esclusivo di cartucce originali HP, assicurando sempre prestazioni affidabili. Se volete approfittare di questa occasione, non lasciatevela sfuggire: HP OfficeJet Pro 8135e a soli 77€ rappresenta un'affare imperdibile per chi cerca una soluzione affidabile e performante per la propria casa o ufficio.

