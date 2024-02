Rendi rosa il tuo set-up con questo ADORABILE bundle tastiera e mouse, tuo a 28€!

Volete dare un tocco di rosa alla vostra postazione, dandogli un aspetto a dir poco adorabile? A fare al caso vostro è il bellissimo bundle in stile retrò prodotto dal brand KIMISS, composto da un'accoppiata di tastiera e mouse dai toni rosa e pastello e oggi in sconto a soli 28,72€ invece di 33,79€ grazie a un coupon del 15% offerto da Amazon. Questo set, proprio per il suo prezzo estremamente conveniente e per il suo look irresistibile sta letteralmente spopolando su TikTok nel trend degli Amzon Finds!

Bundle mouse e tastiera KIMISS, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo duo rappresenta l'acquisto ideale per gli amanti del design retrò grazie al look ispirato alle macchine da scrivere, il tutto con la modernità di un'esperienza d'uso estremamente comoda. Si tratta, infatti, di un set perfetto sia per il lavoro che per il gaming, giacché la tastiera con layout completo da 104 tasti presenta anche pulsanti multimediali per operazioni rapide, mentre la tecnologia di risparmio energetico assicura una lunga durata della batteria.

Inoltre, la staffa regolabile posta sotto la tastiera permette di mantenere i polsi in una posizione rilassata, facilitandone l'utilizzo prolungato senza affaticamento. Ovviamente, la caratteristica principale del bundle è la sua estetica a dir poco unica e affascinante, rendendolo la scelta perfetta per coloro che non vogliono rinunciare all'estetica senza compromettere le prestazioni.

Insomma, se siete alla ricerca di un set tastiera e mouse funzionale, affidabile e dal forte impatto visivo, questo bundle soddisferà le vostre esigenze senza dubbio. Non possiamo, dunque, non consigliarvelo, soprattutto finché è in sconto a meno di 30€!

N.B.: Vi ricordiamo di spuntare la casella "applica coupon 15%" prima di inserire il prodotto nel carrello.

