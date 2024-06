SOLO 103€ per questo monitor da gaming: rimangono POCHI PEZZI!

Se state cercando un monitor da gaming che offra prestazioni ottime senza costare una fortuna, grazie a dei compromessi ben congegnati, allora dovreste dare un'occhiata a questa offerta a tempo su Amazon. Il monitor Oversteel Krypto da 24 pollici è ora disponibile a un prezzo di soli 103,60€, con uno sconto del 19% circa rispetto al precedente ribasso: ma non c'è tempo da perdere: rimangono pochi pezzi!

Monitor da gaming Oversteel, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor da gaming Oversteel Krypto è l'acquisto perfetto per gli appassionati di videogiochi che desiderano un setup competitivo, con un dispositivo che al posto di puntare su un'alta risoluzione risulti dalle dimensioni contenute e con un altissimo refresh rate. Con il suo schermo piatto da 23,8 pollici e una risoluzione Full HD (1920x1080) infatti, il monitor promette un'esperienza visiva nitida e perfetta per configurazioni PC medie, pensate per titoli frenetici di stampo competitivo, seppur sia ovviamente adattabile a qualunque tipo di esperienza.

La frequenza di aggiornamento di 165 Hz e il tempo di risposta di 1 ms garantiscono infatti partite fluide. Grazie ad AMD FreeSync e NVIDIA G-Sync inoltre, è possibile evitare tearing e problemi alle immagini anche nei momenti più concitati. Non mancano le porte HDMI e DisplayPort per adattarsi a tutti i setup, oltre che le tecnologie Low Blue Light e Flicker Free per proteggere gli occhi durante le lunghe sessioni di gioco.

Parlando di design, la compagnia ha messo a disposizione sul retro il setup per il montaggio VESA, dettaglio che di sicuro sarà utile per molte postazioni aperte, realizzando nel mentre un dispositivo dal design con cornici minime e retroilluminazione LED, particolarmente appagante alla vista.

Proposto a un prezzo competitivo di 103,60€, Il monitor da gaming Oversteel Krypto ha un rapporto qualità-prezzo eccellente, risultando perfetto per i giocatori che cercano prestazioni ottime per esperienze frenetiche e competitive. Non mancano comunque delle ottime caratteristiche e tecnologie che lo rendono sicuro per la vista e adatto a qualunque tipo di esigenza, anche al di fuori del gaming. Fruite al più presto dell'offerta a tempo per farlo vostro a questo prezzo!

