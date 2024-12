Sorpresa TunnelBear: sconto fino al 67% sulla VPN, non solo il 58% che vedi

Quando si tratta di VPN, TunnelBear è una scelta popolare per la sua facilità d’uso e il design accattivante. Recentemente, molti utenti hanno notato un’interessante offerta che pubblicizza uno sconto del 58% sul piano biennale, rendendo il servizio accessibile a soli 4,17$ al mese. Tuttavia, c’è una sorpresa che potrebbe rendere l’offerta ancora più vantaggiosa: uno sconto nascosto che porta il prezzo del piano annuale a un incredibile risparmio del 67%, con un costo mensile di soli 3,33$.

VPN di TunnelBear, perché e chi dovrebbe abbonarsi?

Analizzando meglio i dettagli della promozione, emerge che il piano annuale offre un vantaggio maggiore rispetto a quello biennale, nonostante quest’ultimo sia presentato sulla homepage come l’opzione più conveniente. Scegliendo il piano da 12 mesi, gli utenti pagano quindi complessivamente meno rispetto al piano da 24 mesi, senza rinunciare alle caratteristiche complete della VPN di TunnelBear. Questo rende il piano annuale non solo più economico, ma anche più flessibile per chi preferisce un impegno a breve termine.

TunnelBear è conosciuta per offrire una protezione affidabile della privacy online e per la semplicità del suo servizio, ideale anche per i meno esperti in tecnologia. Con uno sconto che può arrivare al 67%, diventa ancora più interessante per coloro che vogliono navigare in sicurezza senza spendere una fortuna. È importante però esplorare attentamente i dettagli durante il processo di checkout per assicurarsi di beneficiare dello sconto massimo disponibile.

Questa offerta è un’occasione da non perdere, soprattutto per chi cerca una VPN sicura e accessibile. TunnelBear riesce a combinare funzionalità, semplicità e ora anche un notevole risparmio economico. Se siete alla ricerca di una VPN con un eccellente rapporto qualità-prezzo, questo è il momento perfetto per approfittare di questa promozione, assicurandovi il massimo risparmio sul piano annuale.

