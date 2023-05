Siete alla ricerca di un monitor da gaming che vi offra una qualità visiva eccezionale grazie a un display ad alta risoluzione, frequenza di aggiornamento elevata e bassa latenza? In tal caso non possiamo che consigliarvi il fantastico LG UltraGear 27GR75Q da 27″, il più venduto su Amazon e oggi scontato del 26%!

Potrete, infatti, spendere solamente 279,99€ invece di 379,00€ per il monitor da gaming, risparmiando così ben 100,00€. L’LG UltraGear rappresenta solo una delle tantissime offerte proposte da Amazon per la Gaming Week, giacché vi invitiamo a consultare la nostra rassegna stampa dedicata per scoprirle tutte.

L’LG UltraGear vi farà immergere completamente nei vostri titoli preferiti grazie a uno schermo con risoluzione Quad HD (2560 x 1440 pixel), con supporto al formato HDR10 e copertura del 99% della gamma colore sRGB. Le immagini trasmesse saranno incredibilmente nitide e realistiche, mentre le svariate tecnologie di cui è dotato vi garantiranno gameplay mozzafiato.

Il monitor, infatti, è compatibile con G-Sync e FreeSync Premium, due tecnologie che eliminano qualsiasi effetto di tearing e stuttering dell’immagine. Anche durante le sessioni più movimentate godrete, dunque, di gameplay estremamente fluidi, complice anche l’incredibile frequenza di aggiornamento di 165 Hz. L’UltraGear si colloca decisamente al di sopra della media, che è di 120 Hz, permettendovi di visualizzare più velocemente i frame successivi e ottenendo così un vantaggio rispetto alla concorrenza.

Oltre che sulle prestazioni LG si è concentrata anche sul design, dando vita a un monitor senza cornici su 3 lati per un’esperienza di gioco ancor più coinvolgente. Infine, potrete regolare in qualsiasi momento altezza, inclinazione e rotazione del pannello, così da adattarlo perfettamente alle vostre esigenze.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata all’offerta, con l’invito a effettuare quanto prima l’acquisto, così che possiate assicurarvi il prodotto prima che vada esaurito o, peggio, che la promozione termini del tutto!

