Spuntano i possibili prezzi di Intel Arc Alchemist

Siamo sempre più vicini al lancio di Intel Arc Alchemist, la prima scheda video dedicata di Intel per il mercato desktop basata su architettura Xe-HPG. Come vi abbiamo raccontato quest’estate, Intel ha organizzato una sorta di caccia al tesoro, che permette ad alcuni fortunati di vincere una di queste GPU; ebbene, sembra che da questo concorso siano emersi alcuni dettagli interessanti.

Quello del prezzo delle schede video è un tema particolarmente sensibile, specialmente in questo periodo. A causa dei vari problemi che tutti conosciamo, acquistare una GPU AMD o Nvidia a prezzo di listino è praticamente impossibile, perciò sarebbe interessante capire come Intel affronterà la situazione con il lancio di Alchemist. Per nostra fortuna, sembra che grazie alla caccia al tesoro organizzata da Intel di cui vi abbiamo parlato prima, denominata “Xe-HPG Scavenger Hunt”, abbiamo alcuni indizi riguardo quello che sarà il costo di Arc Alchemist.

La caccia al tesoro mette in palio due bundle, uno del valore di 900 Dollari che include una scheda video Intel Arch Alchemist “Premium”, del merchandise Intel Arc e sei mesi di Xbox Game Pass per PC, un altro del valore di 700 Dollari che include la scheda video in versione “Performance”, il merchandise e tre mesi di Xbox Game Pass per PC. Dopo aver calcolato il valore di ogni elemento dei bundle, i colleghi di Tom’s Hardware US sono giunti alla conclusione che la GPU “Premium” costerebbe circa 825 Dollari, mentre quella “Performance” 650 Dollari.

Non sappiamo ovviamente se questi saranno i prezzi finali delle schede, ma la loro stima permette di fare qualche confronto preliminare. Ad esempio, guardando esclusivamente ai listini e ignorando quelli che sono i prezzi dettati dall’attuale situazione di mercato, la Intel Arc Alchemist “Premium” costerebbe più della RTX 3080 e della Radeon RX 6800 XT, mentre la versione “Performance” avrebbe un prezzo simile a quello della Radeon RX 6800 e della GeForce RTX 3070 Ti. Vedremo se le future indiscrezioni confermeranno le cifre di cui abbiamo parlato oggi, ma per sapere con certezza quando costeranno le GPU Intel Arc Alchemist, non possiamo far altro che aspettare l’annuncio di Intel.