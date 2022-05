SteamOS, il sistema operativo su base Linux pensato da Valve per la sua console portatile Steam Deck, non è esclusivo di quest’ultima. Valve ha dichiarato fin da subito che chiunque può liberamente scaricarlo, per installarlo su vari tipi di hardware PC o addirittura su console concorrenti, come la PlayStation 4.

SteamOS 3.0 rappresenta un enorme cambiamento rispetto alla versione 2.0: quest’ultima era semplicemente una versione di Debian GNU/Linux con modifiche marginali e il client Steam che si avviava automaticamente in modalità Big Picture. La versione 3.0 cambia distribuzione di partenza (ora Arch Linux) col fine ultimo di rendere più semplice e veloce aggiungere nuove funzionalità, integra tante funzionalità dedicate al gaming come ad esempio la tecnologia FSR di AMD, sfruttabile da tutti i giochi, o Proton, il software che permette di eseguire giochi Windows su SteamOS.

Il desktop di HoloISO basato su Plasma con tema Vapor Credit: HoloISO

Nonostante l’intento di rendere SteamOS disponibile per tutti gli utenti, Valve non ha ancora rilasciato una ISO di installazione ufficiale, ma solo una immagine di recovery per Steam Deck. Come spesso accade nel mondo Linux però, questo scoglio è stato superato da un progetto della comunità, chiamato HoloISO.

L’obiettivo del progetto non è solo fornire una immagine di installazione di SteamOS generica, ma anche quello di portare l’esperienza d’uso di SteamOS su PC, con un ambiente grafico più adatto a un utilizzo desktop. Dopo l’avvio del sistema gli utenti saranno accolti dalla OOBE di Steam Deck e una volta terminata la configurazione, potranno utilizzare la funzione “switch to desktop” già presente in SteamOS per passare all’interfaccia KDE Plasma, più adatta a un utilizzo su PC.

La distribuzione è stata realizzata con l’utilizzo di archiso (il tool ufficiale di ArchLinux per creare immagini di installazione personalizzate da sistemi già configurati) a partire da una macchina virtuale SteamOS e segue una rigida politica di non modifica del lavoro fatto da Valve.

Ecco una breve lista di funzionalità integrate in HoloISO:

SteamOS OOBE (Steam Deck UI First Boot Experience)

Deck UI (separate session)

Switch al Desktop KDE plasma

Deck UI (con supporto ai Gamepad)

TDP/FPS limiting su Steam Deck

Global FSR

Shader Pre-Caching

Tema Vapor realizzato da Valve

Repository Steam Deck

Repository Arch Linux

Attualmente, la ISO può essere avviata sulla maggioranza dei PC x86 64 bit dotati di UEFI e secure boot disattivabile. Gli utenti con schede grafiche diverse da quelle AMD di ultima generazione devono modificare alcuni parametri d’avvio, come riportato nella pagina ufficiale del progetto, prima di poter eseguire l’OS e installare i driver Nvidia o Intel tramite pacman.

Per informazioni più dettagliate, FAQ e guide di installazione di installazione vi rimandiamo alla pagina ufficiale del progetto, che potete trovare a questo Link.