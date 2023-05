State cercando un mouse da gaming wireless ultraperformante e che abbia anche un’autonomia eccezionale, di oltre 400 ore? In questo caso non possiamo che consigliarvi questo eccezionale SteelSeries 3 Rival, che potete acquistare oggi con un importante sconto del 42%.

Grazie a questa offerta di Amazon, infatti, potrete farlo vostro a soli 34,99€ anziché 59,99€, risparmiando così ben 25€. Un’ottima offerta, se consideriamo il rapporto qualità-prezzo. Per questo, vi suggeriamo caldamente di effettuare il vostro acquisto quanto prima.

La tecnologia Quantum 2.0 Dual Wireless dispone di una connessione a 2,4 GHz e di Bluetooth 5.0 per l’accoppiamento istantaneo su PC, Mac, laptop e altri dispositivi. Inoltre, grazie al suo wireless a bassa latenza vi permetterà di godere di prestazioni molto simili a quelle dei mouse cablati.

Un’altra caratteristica che rende lo SteelSeries 3 Rival perfetto per il gaming è il suo sensore ottico TueMove Pro, ottimizzato per un’eccellente efficienza energetica. Inoltre, potrete anche usarlo con una sola batteria AAA, riducendo così il peso da 106g a soli 95g.

Tutto questo è racchiuso in una struttura robusta con switch meccanici da 60 milioni di click, molti di più rispetto allo standard per prodotti simili. Infine, il LED della rotellina del mouse usa gli effetti luminosi RGB per le notifiche in game.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati, alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!