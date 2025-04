Streaming e gaming senza interruzioni? Ora è possibile con questo router in OFFERTA!

Se siete alla ricerca di un router di nuova generazione che vi garantisca velocità elevate, connessioni stabili e massima sicurezza, l'offerta attualmente disponibile su Amazon per il TP-Link Archer BE3600 è semplicemente imperdibile. Potete acquistarlo a soli 79,99€, con uno sconto del 20% rispetto al più recente prezzo minimo di 99,99€. Un'occasione unica per portare nella vostra rete domestica le potenzialità del Wi-Fi 7 a un prezzo davvero competitivo.

TP-Link Archer BE3600, chi dovrebbe acquistarlo?

TP-Link Archer BE3600 si distingue per il supporto alla nuova generazione Wi-Fi 7 Dual-Band, capace di raggiungere una velocità complessiva fino a 3.6 Gbps, offrendo un'esperienza di navigazione, streaming e gaming senza precedenti. Dotato di due porte da 2.5 Gbps (una WAN e una LAN), e tre porte LAN da 1 Gbps, assicura una trasmissione dati ad altissima velocità anche via cavo, ideale per chi desidera sfruttare al massimo la propria connessione in fibra.

La copertura wireless è garantita da quattro antenne esterne ottimizzate con tecnologia beamforming, che riducono le interferenze e aumentano la stabilità del segnale in tutta la casa. Grazie alla compatibilità con EasyMesh, è possibile espandere la rete con altri dispositivi compatibili, creando un ecosistema Mesh fluido e senza interruzioni.

Il router include anche il sistema di protezione TP-Link HomeShield, che offre strumenti avanzati per la sicurezza della rete domestica e dei dispositivi connessi. Inoltre, la configurazione è estremamente intuitiva tramite l'app dedicata TP-Link Tether, perfetta per gestire e monitorare ogni aspetto della rete anche da remoto.

Va sottolineato che TP-Link Archer BE3600 non è un modem: non supporta connessioni xDSL (ADSL, VDSL, EVDSL, FTTC, FTTS) e non è compatibile con cavi RJ11. È pensato per essere utilizzato con modem esterni o ONT forniti dagli operatori in caso di connessioni FTTH.

A questo prezzo, TP-Link Archer BE3600 rappresenta un eccellente investimento per chi vuole aggiornare la propria rete con uno dei migliori router Wi-Fi 7 attualmente sul mercato.

Vedi offerta su Amazon