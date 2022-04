Se siete utenti di Microsoft Edge, il browser basato su Chromium che ha sostituito Internet Explorer su Windows, vi farà piacere sapere che a breve verrà introdotta la funzione di salvataggio automatico delle password, già vista su Edge Canary, la versione del browser dedicata agli sviluppatori (la meno stabile, ma anche quella che riceve per prima le novità) disponibile anche per dispositivi Android.

Uno degli aspetti più snervanti di Edge, infatti, è il dover autorizzare ogni singola volta il browser affinché salvi le vostre password, ma fra poco non dovrete più digitare manualmente o andare a recuperare le vostre parole di sicurezza a ogni accesso. Questa nuova funzione, tuttavia, sarà facoltativa e dovrà essere attivata nella sezione Password delle impostazioni. In ogni caso, è una buona notizia per gli irriducibili fan di Edge.

Sempre più browser introducono funzionalità da password manager, ed Edge sembra volersi adeguare

In ogni caso, questa nuova feature non è disponibile già a tutta l’utenza, infatti, Microsoft la sta distribuendo gradualmente, come spesso accade con altri update. Inoltre, poiché la funzione è in fase di test, non è detto che arrivi tanto presto sulla versione standard di Edge. Tuttavia, considerata l‘utilità della funzione e i probabili feedback positivi da parte dell’utenza, è possibile che nel giro di qualche settimana vi ritroviate l’opzione nel vostro browser, se non è già accaduto.

Edge si sta distinguendo parecchio rispetto al vecchio (e poco amato) Internet Explorer, tanto che la sua adozione è in crescita. E visto l’interesse di Microsoft per l’ambiente Android, è possibile che l’azienda decida di puntare ulteriormente su Edge, potenziandolo e rendendolo più appetibile non solo all’utenza desktop ma anche a quella che sceglie di usare il browser da smartphone.