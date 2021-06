Super offerte con i Surface Days su Microsoft Store

Il 21 e 22 giugno promozioni aperte a tutti sui modelli Microsoft Surface Pro 7, Laptop 3, Book 3 e Laptop Go.

Parte la campagna “Surface Days” su Microsoft Store con grandi vantaggi per tutti su quattro dispositivi della famiglia Surface. Se sei uno studente, un docente o un giovane professionista, questa iniziativa può interessarti particolarmente, ma affrettati, la promozione è valida solo il 21 e 22 giugno!

I Surface Days sono aperti a tutti, senza richiesta di abbonamento, e prevedono su tutti i dispositivi la spedizione gratuita senza limite minimo di spesa e 60 giorni di reso gratuito per provare il prodotto, rimborso della differenza di prezzo, nei 60 giorni successivi all’ordine, e soprattutto 90 giorni di assistenza tecnica gratuita in esclusiva per i clienti di Microsoft Store.

Oggetto della promozione sono i dispositivi Microsoft Surface Pro 7, Surface Laptop 3, Surface Book 3 e Surface Laptop Go. Vediamo nel dettaglio i vantaggi disponibili in esclusiva su Microsoft Store per ciascun prodotto.

Su Surface Pro 7 puoi risparmiare fino al 38% sulle migliori configurazioni Surface Pro 7 incluse quelle esclusive Microsoft Store. Surface Pro 7 è un 2 in 1 ultraleggero e versatile, che puoi utilizzare alla scrivania, sul divano o in giardino per fare di più e dare il meglio di te a modo tuo. Dotato di un processore Intel® Core™, touchscreen, batteria di lunga durata e webcam HD, è disponibile nei colori nero e platino. Su Microsoft Store sono anche disponibili pacchetti risparmio con tastiera inclusa sui best seller in configurazione Intel Core i5 128GB e 256GB.

Potrai usufruire di sconti fino al 40% sulle ultime unità di Surface Laptop 3 con offerte su tutta la gamma, incluse le configurazioni con processore Intel® Core™ i7 in esclusiva su Microsoft Store. Sottile ed elegante, Surface Laptop 3 è disponibile con touchscreen nei formati 13,5 e 15 pollici con colorazioni nero e platino.

Su Surface Book 3 sono previsti sconti fino al 22%, incluse le configurazioni disponibili in esclusiva su Microsoft Store. Il laptop Surface più potente di sempre unisce velocità, grafica e gioco immersivo alla versatilità di un laptop, di un tablet e di uno studio portatile. È disponibile nelle versioni da 13,5 e 15 pollici, entrambe dotate di touchscreen ad alta risoluzione.

Con un rapporto qualità prezzo già eccezionale, Surface Laptop Go sarà scontato fino al 22% durante i Surface Days, rendendo ancora più accattivante l’offerta del più leggero tra i Surface Laptop, ideale per la didattica a distanza. Sempre attivo per l’intera giornata grazie a un’autonomia massima di 13 ore, facile da trasportare con soli 15,69 mm di spessore, è dotato di touchscreen PixelSense™ da 12,4 pollici e videocamera HD integrata.

Queste e altre offerte sulla linea Surface, sia dispositivi sia accessori, sono disponibili in esclusiva durante i Surface Days su Microsoft Store, che offre fino al 10% di sconto per studenti, insegnanti e famiglie.