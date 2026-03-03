Su Amazon è disponibile il supporto per monitor BONTEC, un braccio con molla a gas compatibile con schermi da 13 a 32 pollici e fino a 9 kg, con supporto VESA 75/100 mm e rotazione a 360°. Grazie al design ergonomico e alla gestione integrata dei cavi, è perfetto per postazioni gaming e professionali. Ora disponibile a soli 33,42€ invece di 38,99€, con uno sconto del 14%.

Supporto monitor BONTEC, chi dovrebbe acquistarlo?

Il BONTEC è la soluzione ideale per chi trascorre molte ore davanti allo schermo e desidera migliorare il proprio comfort visivo senza sacrificare lo spazio sulla scrivania. È consigliato a professionisti, smart worker, gamer e studenti che necessitano di una postazione ergonomica e ordinata. Grazie alla compatibilità con monitor da 13 a 32 pollici e peso fino a 9 kg, si adatta a un'ampia gamma di schermi LCD e LED con attacco VESA 75x75 o 100x100 mm.

Questo supporto risponde all'esigenza di chi vuole ridurre l'affaticamento visivo e posturale, offrendo rotazione a 360°, inclinazione e altezza completamente regolabili per adattarsi a qualsiasi posizione di lavoro, seduta o in piedi. Il sistema integrato di gestione dei cavi mantiene la scrivania pulita e professionale, rendendolo perfetto anche per postazioni condivise e coworking. Attualmente disponibile su Amazon a soli 33,42€ invece di 38,99€, con uno sconto del 14%, rappresenta un acquisto conveniente per chi vuole ottimizzare la propria postazione.

Il BONTEC è un braccio a molla a gas compatibile con schermi da 13 a 32 pollici e fino a 9 kg, con rotazione 360°, inclinazione ±90° e attacco VESA 75/100 mm. Struttura in lega di zinco con gestione cavi integrata.

