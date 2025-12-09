Il supporto TV da parete GRIFEMA GB1010 è in offerta su Amazon a soli 17,66€ invece di 20,89€, con uno sconto del 16%. Questa staffa universale è compatibile con TV da 26 a 65 pollici e supporta fino a 35 kg. Il braccio girevole ed estendibile vi permette di regolare l'angolo di visione in modo perfetto, con inclinazione, rotazione e movimento completo. Approfittate dell'offerta a 17,66€ per liberare spazio e dare un tocco moderno alla vostra stanza. L'installazione è semplice e tutto il necessario è incluso nella confezione.

Prodotto in caricamento

Supporto TV da parete, chi dovrebbe acquistarlo?

Il supporto TV da parete GRIFEMA GB1010 è la soluzione ideale per chi desidera ottimizzare lo spazio abitativo e godere di un'esperienza visiva personalizzata. Vi consigliamo questo prodotto se possedete una TV tra 26 e 65 pollici e volete liberare mobili e superfici, creando un ambiente più moderno e ordinato. È perfetto per chi ama guardare film e serie TV da diverse posizioni della stanza, grazie al braccio articolato che permette regolazioniComplete: inclinazione fino a -12°, rotazione a 90° e estensione fino a 425mm dalla parete. Se soffrite di riflessi fastidiosi sullo schermo o semplicemente desiderate la massima flessibilità di visione, questa staffa soddisferà pienamente le vostre esigenze.

Particolarmente indicato per chi ha spazi ridotti o vuole un design minimalista, il supporto si ritrae a soli 55mm quando non utilizzato, quasi scomparendo dalla vista. È la scelta giusta se cercate un'installazione rapida e sicura: il montaggio richiede meno di un'ora e supporta TV fino a 35kg con compatibilità VESA fino a 400x400mm. Attenzione: verificate di avere pareti solide, poiché non è adatto a pareti in gesso o cave. Con uno sconto del 16%, questo supporto rappresenta un investimento conveniente per trasformare il vostro salotto in uno spazio più funzionale ed elegante.

Il GRIFEMA GB1010 è un supporto TV da parete progettato per televisori da 26 a 65 pollici, con capacità di carico fino a 35 kg e compatibilità VESA fino a 400x400mm. Questo braccio girevole ed estendibile vi offre una flessibilità eccezionale: si estende fino a 425mm dalla parete e si ritrae a soli 55mm per un look minimalista, con possibilità di inclinazione, rotazione e orientamento per trovare sempre l'angolo di visione perfetto.

Vedi offerta su Amazon