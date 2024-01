Surfshark: la VPN pluripremiata in sconto del 79% + 2 mesi gratis

Quando si discute di sicurezza in rete, l'importanza degli antivirus è indiscutibile, ma altrettanto rilevante è il ruolo delle VPN, per un motivo assai chiaro. Se, da un lato, gli antivirus sono progettati per difendere da specifiche minacce del mondo digitale, dall'altro, le VPN hanno l'obiettivo di preservare l'anonimato delle vostre attività online. Quest'ultime, infatti, offrono una protezione contro la sorveglianza e il tracciamento operati da terze parti. In questo contesto, se il vostro obiettivo è quello di navigare in piena riservatezza, l'offerta attuale di Surfshark rappresenta un'opportunità imperdibile. Per un periodo limitato, la sottoscrizione alla VPN di Surfshark è disponibile con uno sconto del 79%, a cui si aggiungono 2 mesi gratuiti inclusi nel piano.

Surfshark VPN, perché abbonarsi?

Come detto, abbonarsi alla VPN di Surfshark è vantaggioso per diversi motivi. Innanzitutto, il software vi aiuterà a mascherare il vostro indirizzo IP reale, rendendovi anonimi online. Questo impedisce ai siti web, agli inserzionisti e ai potenziali hacker di tracciare la vostra attività online o determinare la posizione fisica. Inoltre, con una VPN premium come Surfshark, i vostri dati verranno criptati, il che significa che anche se qualcuno riuscisse a intercettare il vostro traffico internet, non sarebbe in grado di leggerlo.

Una VPN, e tra queste ovviamente anche Surfshark, può poi aiutarvi a superare le restrizioni geografiche imposte da alcuni servizi di streaming, siti web o applicazioni, che si traduce nella possibilità di accedere a più film in lingua originale e altro. Da citare poi che con Surfshark basta un singolo abbonamento per proteggere un numero illimitato di dispositivi, facendo meglio della concorrenza da questo punto di vista.

A questi motivi, di cui ce ne sarebbero molti altri, si aggiunge quello relativo al prezzo che, come detto, in queste ore è molto più basso rispetto all'originale. Il risparmio è così alto da permettervi di attivare il piano Surfshark Starter a soli 2,29€ al mese, che per 26 mesi (2 mesi inclusi) corrispondono a una spesa di circa 60€ invece di 285,74€. Insomma, una VPN che dovreste prendere in considerazione se vi interessa la privacy online, soprattutto a questo prezzo.

