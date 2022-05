Surfshark è un’azienda nota per la sua ottima VPN, che ci ha convinto tanto da metterla nella nostra top 3. Uno degli aspetti che ci piace di più di Surfshark VPN è l’estrema facilità d’uso che però non scende a compromessi in termini di funzionalità disponibili e velocità di connessione. Uno dei pacchetti più interessanti, però, è Surfshark One, che integra all’interno di un singolo abbonamento l’apprezzato servizio di Virtual Private Network dell’azienda e lo strumento Search che mostra esclusivamente risultati di ricerca di tipo organico, nella massima riservatezza e senza tracker, inserzioni e altri elementi che possano infastidire chiunque desidera navigare e usufruire dei motori di ricerca nel pieno anonimato e nel rispetto della propria privacy.

Ma il pezzo forte dell’offerta è sicuramente l’antivirus. L’app è disponibile sia per Android, che dispositivi Windows e macOS, sebbene il rilevamento in tempo reale sia disponibile solo su Android al momento, ma arriverà a breve anche su Windows. Si tratta di un’ottima notizia per chiunque desideri ottimizzare i costi e usufruire di una delle migliori VPN in commercio e un antivirus che ha registrato ottimi punteggi per il rilevamento del malware. Con la possibilità di collegare tutti i dispositivi in famiglia con un solo account e avviare fino a 5 scansioni contemporaneamente, Surfshark Antivirus continua la tradizione dell’azienda, offrendo un’interfaccia utente pulita e facilissima da usare, con aggiornamenti giornalieri del database delle minacce e la possibilità di pianificare le scansioni in alle specifiche esigenze dell’utente.

A ciò si aggiunge il tool Alert, che monitora il web in cerca di possibili fughe di dati, avvisando gli utenti in caso di violazioni. Inoltre, Alert è pensato per proteggere le identità digitali e monitorare anche l’eventuale compromissione dei dati delle carte di credito e delle informazioni correlate.

Se volete navigare al sicuro, proteggendo la vostra privacy e accedendo a contenuti geolocalizzati, salvaguardando al contempo i vostri dispositivi dalle minacce online e monitorando la rete per assicurarvi che la vostra identità digitale e i vostri dati bancari siano al sicuro, Surfshark vi propone un’offerta davvero imperdibile.

Infatti, al momento, potete sottoscrivere un piano Surfshark One per 12 mesi a soli 3,77€ anziché 13,66€, con uno sconto del 72% e la possibilità di usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni dall’acquisto.