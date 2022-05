Ci sono alcune interessanti novità in casa Surfshark, uno dei servizi VPN che abbiamo apprezzato di più nelle nostre guide, sotto diversi punti di vista, incluse alcune nuove funzionalità all’interno del pacchetto Surfshark One, l’interessante offerta dell’azienda che unisce la Virtual Private Network a tool di sicurezza che includono, fra le altre caratteristiche, la protezione antivirus e il monitoraggio dell’identità.

Negli ultimi mesi, l’azienda è stata impegnata ad ampliare e rinnovare i propri servizi, ascoltando anche il feedback degli utenti, e chi usa un Mac sarà particolarmente contento di questa notizia. Infatti, l’ottimo antivirus incluso in Surfshark arriva su macOS. Dunque, sarà finalmente possibile analizzare dispositivi, file e cartelle del sistema operativo Apple in cerca di possibili minacce (ricordate, nemmeno i Mac sono immuni dal malware).

Interfaccia Linux di Surfshark - Fonte: Surfshark

Ma le buone notizie arrivano anche per gli utenti Linux, infatti Surshark ha rivisto e corretto la GUI Linux, che ora appare più elegante e piacevole da usare, ma soprattutto apporta alcune funzionalità che gli utenti chiedevano già da tempo: la possibilità di impostare i server preferiti, visualizzare la cronologia degli ultimi server utilizzati, accedere all’opzione MultiHop, nonché transizioni grafiche fluide e una migliore gestione degli errori.

Inoltre, nell’ambito del servizio di VPN, Surshark arricchisce anche il proprio parco server: oltre alle quasi 100 location finora selezionabili, avrete la possibilità di selezionare 8 nuove posizioni server dislocate in Brunei, Bhutan, Sri Lanka, Bangladesh, Cambogia, Mongolia, Nepal e and Laos. Maggiore è la rete di server offerta da un servizio VPN, maggiori sono le possibilità di accedere a contenuti geolocalizzati nel mondo, in particolare questa è una buona notizia per chi si troverà a viaggiare verso le suddette mete, per motivi di lavoro o di piacere.

Surfshark è uno dei marchi della nostra top 3, e apprezziamo soprattutto la sua facilità d’uso con ottimi protocolli di sicurezza. E Surfshark One combina questo ottimo servizio con un antivirus efficace e intuitivo. Se volete provare i servizi, ecco le offerte migliori, tutte coperte da una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.