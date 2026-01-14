La Tapo C501GW, telecamera di sicurezza 4G LTE da esterno con risoluzione Full HD e rotazione a 360°, è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Grazie allo sconto del 40%, potete portarla a casa a soli 59,99€ invece di 99,99€. Dotata di visione notturna Starlight, rilevamento AI intelligente e certificazione IP66 per resistere alle intemperie, questa telecamera non necessita di Wi-Fi e può essere alimentata tramite DC o PoE, rendendola perfetta per qualsiasi ambiente esterno.

Tapo C501GW, chi dovrebbe acquistarla?

La Tapo C501GW è la soluzione ideale per chi necessita di videosorveglianza in luoghi privi di connessione Wi-Fi stabile, come case di campagna, cantieri, capannoni isolati o seconde abitazioni. Questo dispositivo si rivolge a proprietari di immobili in zone rurali, professionisti che gestiscono aree remote e a chiunque voglia monitorare spazi esterni senza dipendere da una rete wireless domestica. Grazie alla connettività 4G LTE tramite SIM, soddisfa perfettamente le esigenze di chi cerca autonomia e flessibilità installativa, mentre la visione panoramica a 360° elimina ogni punto cieco, risultando perfetta per ampi cortili, parcheggi o perimetri aziendali.

Con la sua certificazione IP66 e visione notturna a colori Starlight, questa telecamera risponde alle necessità di chi richiede protezione h24 in ogni condizione atmosferica, garantendo immagini nitide anche al buio fino a 20 metri. Il rilevamento AI gratuito di persone, animali e veicoli la rende particolarmente indicata per chi desidera notifiche intelligenti senza costi aggiuntivi, mentre l'allarme sonoro e luminoso personalizzabile soddisfa chi vuole un sistema di deterrenza attivo. L'alimentazione flessibile via DC o PoE e lo storage locale su microSD fino a 512GB vi garantiranno massima versatilità operativa, rendendola perfetta per installazioni professionali o domestiche avanzate.

La Tapo C501GW è una telecamera di sorveglianza da esterno che rivoluziona il monitoraggio grazie alla connettività 4G LTE, eliminando la necessità di Wi-Fi. Con risoluzione Full HD 1080p e rotazione PTZ a 360°, vi garantisce una copertura totale senza punti ciechi. La visione notturna Starlight a colori cattura dettagli nitidi fino a 20 metri anche di notte, mentre il rilevamento AI gratuito distingue persone, animali e veicoli inviandovi notifiche immediate. Certificata IP66, resiste a pioggia, polvere e temperature estreme, con allarme sonoro e luminoso personalizzabile per scoraggiare gli intrusi.

Vedi offerta su Amazon