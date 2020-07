Thermaltake Smart BM2, presentati i nuovi alimentatori semi modulari

Il produttore taiwanese Thermaltake ha presentato la nuova linea di alimentatori Smart BM2, composta dai modelli da 450W (PS-SPD-0450MNFABx-1), 550W (PS-SPD-0550MNFABx-1), 650W (PS-SPD-0650MNFABx) e 750W (PS-SPD-0750MNFABx).

I dispositivi son tutti semi modulari e hanno ottenuto la certificazione 80 Plus Bronze, indice di un’elevata efficienza ed affidabilità. All’interno dei dispositivi troviamo condensatori giapponesi con un filtro di ripple migliorato per assicurare una durata più elevata. Il design è dotato di Active Factor Correction (PFC) attivo, consentendo una minore dissipazione di potenza, temperature più basse ed una qualità generalmente maggiore. Grazie ad una singola linea +12V stabile, commutazione DC-DC e le protezioni fondamentali contro sovratensione, sottotensione, surriscaldamento, corto circuito e sovraccarico, i prodotti si presentano piuttosto bene sotto il profilo della sicurezza e qualità.

I cavi contenuti nella confezione consentono di collegare il dispositivo a tutte le schede presenti all’interno del vostro case e mantenere il sistema pulito ed ordinato, in quanto si utilizzeranno solo quelli di cui si avrà realmente bisogno, ad eccezione dei connettori ATX a 24 pin ed EPS a 8 pin, che rimangono fissi. I modelli da 450W e 550W offrono due linee di alimentazione PCIe 6+2 pin per schede grafiche, mentre quelli da 650W e 750W raddoppiano tale dotazione. Per quanto riguarda l’alimentazione dei dischi SATA, troviamo ben sei connettori, che salgono a nove nella variante da 750W. Il calore generato dall’alimentatore viene dissipato dalla generosa, e silenziosa, ventola da 140mm il cui numero di RPM viene controllato in modo intelligente per garantire massime performance ed una perfetta silenziosità.

Gli alimentatori Thermaltake Smart BM2 vengono forniti con una garanzia di cinque anni, ma al momento la compagnia non ha rivelato i prezzi consigliati di vendita al pubblico. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato della nuova linea DQ-M-2VL di Deepcool, composta dai modelli da 650W, 750W e 850W completamente modulari e con certificazione 80 Plus Gold, mentre un paio di giorni fa SilverStone ha lanciato due nuovi alimentatori modulari di fascia medio alta appartenenti alla serie ET-ML.