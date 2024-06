Questa tastiera meccanica gaming è compatta, precisa e costa SOLO 27€! (-46%)

Se cercate una tastiera gaming meccanica in formato TKL che unisca qualità, funzionalità avanzate e design accattivante a un prezzo onesto, la Trust Gaming GXT 834 Callaz è un'opzione che dovete assolutamente considerare. Questo modello con layout italiano QWERTY e switch meccanici Outemu garantisce performance di alto livello sia per il gaming che per la scrittura. Il sue design senza tastierino numerico vi lascia più spazio sulla scrivania, mentre la retroilluminazione con 20 colori e 6 modalità offre una completa personalizzazione. Oggi, grazie a uno sconto Amazon del 46% sul prezzo già ottimo di 49,99€ potete portarvela a casa per soli 26,99€.

Trust Gaming GXT 834 Callaz, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera Trust Gaming GXT 834 Callaz è l'ideale per i videogiocatori che cercano il massimo in termini di prestazioni e vogliono un modello compatto per avere più spazio a disposizione sulla scrivania. Grazie agli switch meccanici lineari rossi Outemu, che resistono fino a 50 milioni di pressioni, questa tastiera è perfetta per chi dedica molte ore al gaming e richiede una durabilità e una risposta tattile di prim'ordine. Il design compatto TKL, che esclude il tastierino numerico, rappresenta un'ottima soluzione anche per chi scrive molto e vuole una tastiera personalizzabile con tasti reattivi e un layout Italiano.

Per gli appassionati di estetica oltre che di funzionalità, la Trust Gaming GXT 834 Callaz offre un design premium con piastra superiore in metallo, non solo per un look avanzato e professionale ma anche per garantire la massima robustezza durante le sessioni più intense. L'illuminazione onda arcobaleno dei tasti multicolore retroilluminati, con 20 colori e 6 modalità diverse, permette una completa personalizzazione per riflettere l'umore o lo stile di gioco di ogni utente.

La Trust Gaming GXT 834 Callaz è disponibile al prezzo di 26,99€ grazie a un super sconto del 46% che dimezza il prezzo rispetto al cartellino di 49,99€. Questa tastiera combina prestazioni, stile e robustezza, ponendosi come un'opzione ideale sia per i gamer che cercano una tastiera efficiente e durevole per il loro setup, sia per chi scrive molto e ama il design aggressivo delle tastiere gaming. Vi consigliamo vivamente l'acquisto se cercate una tastiera meccanica compatta che non scende a compromessi in termini di funzionalità e resistenza.

